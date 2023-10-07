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Пентхаусы с видом на горы в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
32
Сарыер
3
Пентхаус В архив
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4 объекта найдено
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 410 м²
Этаж 13/13
Великолепный Комплекс с Роскошными Квартирами и Богатой Инфраструктурой в Османгази, Бурса Э…
€778,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Niluefer, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Этаж 5/6
Квартира-Дуплекс с Видом на Город и Улудаг в Османгази, Бурса. Двухуровневая квартира с особ…
€518,000
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 9/10
SENNA PARK это трёхблочный комплекс из 140 квартир, располагающийся в спокойном, безопасном …
€532,226
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни с парковкой, с мебелью, с лифтом
Мраморноморский регион, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
€76,013

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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