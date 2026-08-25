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Пентхаусы в Бейоглу, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 4 комнаты в Бейоглу, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Бейоглу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 9
Квартиры в проекте с оригинальным фасадом в Стамбуле, Бейоглу Проект находится в выгодном ме…
$993 475
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