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Пентхаусы в Бейоглу, Турция

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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с центральным отоплением, с c ремонтом в Бейоглу, Турция
Пентхаус 3 спальни с центральным отоплением, с c ремонтом
Бейоглу, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Этаж 7/7
Квартира с 3 Спальнями в 400 м от Улицы Истикляль в Стамбуле. Квартира с 3 спальнями находит…
€333,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением в Бейоглу, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с центральным отоплением
Бейоглу, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 9
Квартиры в Бейоглу с Концепцией Современного Города. Квартиры находятся в Бейоглу, рядом с п…
€1,13 млн
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