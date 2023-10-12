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Виллы с видом на горы в Центральная Анатолия, Турция

Анкара
18
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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Beynam, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Beynam, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы в Комплексе с Охраной в Бала, Анкара Роскошные виллы расположены в Бала, Анк…
€142,000
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Beynam, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Beynam, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы в Комплексе с Охраной в Бала, Анкара Роскошные виллы расположены в Бала, Анк…
€114,000
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Uchisar, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Uchisar, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Вилла 5+1 в Махмутларе Рады Вам представить меблированную виллу 5+1 в уютном жилом компле…
€407,000

Параметры недвижимости в Центральная Анатолия, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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