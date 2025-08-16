Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Артвине, Турция

Архави
4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы в районе Паяллар с возм…
$777,820
Вилла 3 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 3 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Роскошную виллу в районе Конаклы. О строительстве: Строительство жилого к…
$322,701
Вилла 5 комнат в Убе, Турция
Вилла 5 комнат
Убе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 384 м²
Этаж 1
Для гражданства Что вы получаете: Вы становитесь владельцем эксклюзивной виллы премиум-клас…
$971,915
Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в 200 ме…
$634,273
