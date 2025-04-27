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Виллы с бассейном в Черноморском регионе, Турция

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3 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 3 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Роскошную виллу в районе Конаклы. О строительстве: Строительство жилого к…
$322,701
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Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в 200 ме…
$634,273
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Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы в районе Паяллар с возм…
$777,820
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Параметры недвижимости в Черноморском регионе, Турция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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