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Дома с видом на горы в Айдын, Турция

Tuerkmen Mahallesi
16
Kusadasi
14
Didim
4
1 объект найдено
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kusadasi, Турция
Дом 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kusadasi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В ЗАКРЫТОМ ОХРАНЯЕМОМ КОМПЛЕКСЕ В ГОРОДЕ КУШАДАСЫ.УДОБНОЕ М…
Цена по запросу

Типы недвижимости в Айдын

виллы

Параметры недвижимости в Айдын, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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