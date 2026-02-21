Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Айдын
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Недвижимость возле озера

Квартиры возле озера в Айдыне, Турция

Кушадасы
30
Efeler
29
Чине
11
Didim
6
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Didim, Турция
Квартира 4 комнаты
Didim, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 5
$311,323
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ISB Global Immobilien
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Айдыне

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Айдыне, Турция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти