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Квартиры с видом на море в Айдын, Турция

Tuerkmen Mahallesi
11
Kusadasi
9
Didim
3
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2 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с видом на море в Эгейский регион, Турция
Пентхаус 3 спальни с видом на море
Эгейский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Район İkicesmelik обеспечивает доступ к магазинам и паркам, где вы можете совершать покупки …
€130,000
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Kusadasi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Kusadasi, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2
Квартира в г. Кушадасы. На продажу в комплексе за городом в "Гольф клубе". Большой балко…
€120,000

Типы недвижимости в Айдын

однокомнатные
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трехкомнатные

Параметры недвижимости в Айдын, Турция

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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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