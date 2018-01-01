Современная вилла вблизи пляжа Лаян на Пхукете.

Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду! Доход от 8%!

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Aileen Villas Layan Phase V - комплекс частных вилл с бассейном в современном и роскошном стиле всего в 1 км от пляжа Лаян. Аэропорт Пхукета расположен всего в 10 минутах езды!

В дизайне очевидны современные элементы, а широкие стеклянные раздвижные двери служат центром внимания. Эти двери не только усиливают ощущение простора, но и служат двойной цели, обеспечивая обилие естественного света. Большая терраса с обилием мест для отдыха позволяет наслаждаться солнцем, окруженным захватывающей красотой видов, на протяжении многих часов. Благодаря панорамным окнам, Вы будете каждый день наслаждаться пышной растительностью!

Удобства: охрана, парковка, бассейн, видеонаблюдение.

Расположение и инфраструктура: - международный аэропорт Пхукета, 6км.; - пляж, 1 км.; - торговые центры, 880м.; - прачечная, 8 км.; - рестораны, кафе, 1-2 км.; - школа, 650м.

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