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AILEEN VILLAS LAYAN

Пхукет, Таиланд
от
€429,884
;
14
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О комплексе

Современная вилла вблизи пляжа Лаян на Пхукете.

Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду! Доход от 8%!

Есть рассрочка!

Aileen Villas Layan Phase V - комплекс частных вилл с бассейном в современном и роскошном стиле всего в 1 км от пляжа Лаян. Аэропорт Пхукета расположен всего в 10 минутах езды!

В дизайне очевидны современные элементы, а широкие стеклянные раздвижные двери служат центром внимания. Эти двери не только усиливают ощущение простора, но и служат двойной цели, обеспечивая обилие естественного света. Большая терраса с обилием мест для отдыха позволяет наслаждаться солнцем, окруженным захватывающей красотой видов, на протяжении многих часов. Благодаря панорамным окнам, Вы будете каждый день наслаждаться пышной растительностью!

Удобства: охрана, парковка, бассейн, видеонаблюдение.

Расположение и инфраструктура: - международный аэропорт Пхукета, 6км.; - пляж, 1 км.; - торговые центры, 880м.; - прачечная, 8 км.; - рестораны, кафе, 1-2 км.; - школа, 650м.

Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Дом сдан
  • Паркинг
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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AILEEN VILLAS LAYAN
Пхукет, Таиланд
от
€429,884
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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BOTANICA THE SKY VALLEY - это новый проект дома и виллы, расположенный в Чонгтале, Пхукет. Дизайн проекта сочетает в себе современность с роскошным стилем жизни. Комплекс состоит из 12 великолепных вилл с бассейном, с 4 или 5 спальнями площадью от 1026 кв.м до 1897 кв.м. Каждая вилла включает в себя великолепную гостиную и столовую открытой планировки, а также полностью оборудованную кухню с островом/барной стойкой. Пейзажный бассейн современной формы окружен просторными террасами у бассейна, а более крупные типы вилл оборудованы большой крытой террасой на крыше. Потрясающий 360-градусный панорамный вид на горы с каждой виллы просто захватывает дух. И ни с чем не сравним! BOTANICA THE SKY VALLEY явно выделяется на рынке недвижимости своим выгодным расположением, а также современным и функциональным дизайном с изысканной мебелью. В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, школы. ПЛЮСЫ ЖК: - Беседка на крыше - Душ на открытом воздухе - Кладовка - Крытая парковка на 2 машины - Лифт - Управляющая компания - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Общественный сад Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
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Вилла  The Teak Forestias
Вилла  The Teak Forestias
Пхукет, Таиланд
от
€1,03 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             The Teak Forestias - это комфортный клубный комплекс вилл, основанный на концепции гармонии с окружающей средой. Проект включает в себя 12 двухэтажных вилл жилой площадью от 479 кв.м. Комплекс вилл расположен в форме буквы L вокруг большого частного бассейна. На первом этаже находится великолепная гостиная и столовая открытой планировки с полностью оборудованной кухней и 3-я гостевая спальня с ванной комнатой. На верхнем уровне расположены главная и 2 гостевые спальни, которые можно найти в разных углах здания, что придает каждой комнате более высокий уровень конфиденциальности. В главной спальне есть ванная комната с отдельной ванной и душем, а в главной и 1-й гостевой спальнях есть собственный балкон. Расположение: Комплекс The Teak Forestias расположен в тихом, но популярном месте в районе Пасак, Чернг Талай. До ближайшего песчаного пляжа Банг Тао можно добраться примерно за 5 минут на машине, а до пляжей Лаян и Сурин можно добраться за 10 минут. Международный аэропорт Пхукета находится примерно в 25 минутах езды. В 7 минутах езды находится аквапарк Blue Tree, а также центр йоги, рестораны и кафе. В этом же районе находятся гольф-клуб Laguna, торговые галереи Porto de Phuket и Boat Avenue с ресторанами и супермаркетом Villa Market, международные школы, фитнес-клубы и другая необходимая для отдыха и жизни инфраструктура. Особенности: - Главная и вторая спальни с балконами - Раздельные ванна и душ в главной ванной комнате - Гостиная с высоким потолком - Полностью оборудованная кухня с обеденной зоной - Частный бассейн - Сала у бассейна - Терраса у бассейна - Хранилище - Гостевой туалет - Комната горничной - Система умный дом - Крытый навес на 2 машины - Охрана 24/7 -Сад Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Таиланде! Консультация бесплатно!
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Вилла с удобной планировкой
Вилла с удобной планировкой
Пхукет, Таиланд
от
€532,695
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 665 м²
1 объект 1
HIGHTONE SEAVIEW VALLAS & GARDEN - это элитный поселок, состоящий из 11 премиальных вилл с бассейном и панорамным видом на море. Каждая из вилл оборудована встроенной мебелью, которая, обеспечивая максимальный функционал и комфорт, сохраняет при этом свободное пространство. Комплекс вилл расположен на холме высотой 380 метров над уровнем моря. Проект находится по адресу: Karon Beach, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100, Thailand. Несмотря на то, что проект находится в самом эпицентре туристической жизни, Hightone Villas сохраняют атмосферу приватности и уединения. Неподалеку от поселка расположился пляж Карон, славящийся своей красотой, протяженностью и поющим кварцевым песком! Время в пути на машине от пляжа Карон занимает не более 5 минут. Дренажные системы, ливневая канализация и водоотвод позволяет избежать подтопления в сезон дождей, а специализированное дорожное покрытие внутренних проездов предотвращает скольжение. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура. Hightone Seaview Villas & уникальный проект в уникальной локации и у вас есть шанс стать владельцем одной из вилл - жемчужин этого престижного комплекса! УДОБСТВА: - Бассейн - Безопасность 24/7 - Бассейн на крыше - Сад - Прачечная - Крытая парковка - Видеонаблюдение 24/7 Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! БЕСПЛАТНО подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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