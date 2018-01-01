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Красивая резиденция с бассейном, парком и тренажерным залом рядом с пляжами и полями для гольфа, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€1,53 млн
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О комплексе

Предлагаются различные виллы с бассейнами. Виллы построены в современном элитном стиле и в тропическом балийском стиле.

Площадь земельных участков - от 411 м2 до 1 373 м2.

Резиденция располагает парком, кафе и рестораном, общим бассейном, тренажерным залом, беговой дорожкой, детской площадкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Стенной шкаф
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Лаян - 10 минут
  • Пляж Банг Тао - 15 минут
  • Пляж Сурин - 20 минут
  • Поле для гольфа - 15 минут
  • Аква парк - 15 минут
  • Больница - 13 минут
  • Международный аэропорт - 13 минут
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Пхукет, Таиланд
от
€1,53 млн
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от
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Cassia - это потрясающий кондоминиум, расположенный в 500 метрах от океана, в самом центре огромной закрытой территории комплекса Laguna Phuket. Комплекс расположен по адресу: Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang Laguna Phuket, Phuket 83110, Таиланд. Проект окружен природой, пляжами, горами и озерами, что позволяет всем жителям испытать 5-звездочные удобства и отличное обслуживание. Комплекс предлагает 193 квартиры на 7 этажах и включает в себя современные элитные кондоминиумы с 1 и 2 спальнями. Апартаменты полностью меблированы. Гостиная и столовая открытой планировки, что делает комнату более просторной. Небольшая кухня полностью оборудована, чтобы сделать ваше повседневное приготовление пищи проще и комфортнее. С балкона открывается потрясающий вид на бассейн, на озеро. Что еще более важно, есть частный пляж с шезлонгами. Cassia является третьим брендом Banyan Tree Group, работающим на международном уровне и предлагающим первоклассные условия проживания и образ жизни. В инфраструктуру входят несколько гольф полей мирового уровня, гольф-клуб, конный клуб, теннисные корты, тренажерные залы и спа-центры, супермаркеты, рестораны и бары, бутики одежды. В паре минут от комплекса находиться знаменитый пляжный клуб Xana. Здесь есть все для комфортного пребывания и незабываемого время препровождения. УДОБСТВА: - Кабельное телевидение - Консьерж-сервис - Коворкинг - Фитнес - Сад - Джакузи - Беговая дорожка - Лобби - Комната для переговоров - Стоянка - Ресторан - Охрана 24/7 - Магазин - Бассейн - Теннисный корт Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
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