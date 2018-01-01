Красивая резиденция с бассейном, парком и тренажерным залом рядом с пляжами и полями для гольфа, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
Cassia - это потрясающий кондоминиум, расположенный в 500 метрах от океана, в самом центре огромной закрытой территории комплекса Laguna Phuket.
Комплекс расположен по адресу: Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang Laguna Phuket, Phuket 83110, Таиланд.
Проект окружен природой, пляжами, горами и озерами, что позволяет всем жителям испытать 5-звездочные удобства и отличное обслуживание.
Комплекс предлагает 193 квартиры на 7 этажах и включает в себя современные элитные кондоминиумы с 1 и 2 спальнями.
Апартаменты полностью меблированы. Гостиная и столовая открытой планировки, что делает комнату более просторной. Небольшая кухня полностью оборудована, чтобы сделать ваше повседневное приготовление пищи проще и комфортнее.
С балкона открывается потрясающий вид на бассейн, на озеро. Что еще более важно, есть частный пляж с шезлонгами.
Cassia является третьим брендом Banyan Tree Group, работающим на международном уровне и предлагающим первоклассные условия проживания и образ жизни.
В инфраструктуру входят несколько гольф полей мирового уровня, гольф-клуб, конный клуб, теннисные корты, тренажерные залы и спа-центры, супермаркеты, рестораны и бары, бутики одежды. В паре минут от комплекса находиться знаменитый пляжный клуб Xana.
Здесь есть все для комфортного пребывания и незабываемого время препровождения.
УДОБСТВА:
- Кабельное телевидение
- Консьерж-сервис
- Коворкинг
- Фитнес
- Сад
- Джакузи
- Беговая дорожка
- Лобби
- Комната для переговоров
- Стоянка
- Ресторан
- Охрана 24/7
- Магазин
- Бассейн
- Теннисный корт
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