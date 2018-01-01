Красивая резиденция с бассейном, парком и тренажерным залом рядом с пляжами и полями для гольфа, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд

от €488,268

Жилой комплекс включает 263 квартиры площадью от 38 м2 до 138 м2. На территории комплекса будут расположены: профессиональный спортивный комплекс Dynamic с ассоциацией Reebok второй филиал известного ресторана Пхукета - Мираж детский игровой клуб - территория для игр и развития ребенка многофункциональная библиотека, включающая пространства с творческими студиями, места для просмотра кино и помещения для мастер-классов Преимущества 4 варианта плана оплаты Расположение и объекты поблизости В 500 м от Боут-авеню, лучших ресторанов, кафе, баров на острове. Рядом также находятся: Аквапарк Blue Tree, гольф-клуб Lagoona, торговый центр - Porto De Phuket, пляжные клубы Xana и Catch. Потрясающие тропические закаты, сказочные пейзажи и теплое лазурное море ждут вас в самом сердце Таиланда. Пхукет – это идеальное сочетание безупречных пляжей, современных удобств, превосходного гостеприимства, великолепной кухни и пятизвездочных условий проживания. Остров имеет развитую инфраструктуру, отличные дороги, больницы мирового класса, школы, торговые центры и все другие удобства, которые можно ожидать от западного стиля жизни. Также здесь самая высокая стоимость жизни среди всех тайских провинций, хотя она по-прежнему очень доступна по западным меркам, и даже скромный доход может позволить вам наслаждаться здесь всеми благами беспечного существования. Благодаря идеальному расположению в Андаманском море Пхукет стал домом для множества иностранцев, и здесь есть огромное количество услуг, позволяющих легко переехать – на сезон, на несколько лет или на пенсию.