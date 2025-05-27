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Виллы с видом на море в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
9
Равай
317
Чалонг
92
Карон
83
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55 объектов найдено
Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 748 м²
At the foot of the majestic Royal Villa, your private 23M yacht berth beckons. You are only …
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Вилла в Ко Кео, Таиланд
Вилла
Ко Кео, Таиланд
Количество спален 1
These are two individual “bungalow” villas. Located in Coconut Island is a very quiet and pe…
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 489 м²
Where Luxury Meets Panoramic Perfection Perched on the enchanting landscape of Phuket, the K…
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Perched above Ao Yon Bay, this three-bedroom retreat рщгыу blends modern luxury with tropica…
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 660 м²
Эта 4-комнатная вилла с видом на море приносит изысканный образ жизни в сердце пляжа Карон. …
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 310 м²
Beach-front contemporary villa with direct access to Friendship beach in Rawai, Phuket. Trop…
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Площадь 650 м²
This 3 bedrooms house is located in Phuket town, in Soi Thorraneethong, about 500 meters fro…
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 280 м²
A 4-bedroom contemporary-style villa with a private pool is located on a hillside with breat…
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 294 м²
The interior of this beautiful villa features good-looking furniture and accessories, which …
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 100 м²
A stunning private residence on three rai of freehold (Chanote) hillside land, featuring six…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 1 100 м²
A subtle blend of styles combined with tropical nature makes this villa an attractive invest…
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 600 м²
The villa is carefully design by a famous interior firm.  Most of the furniture are imported…
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Only 50 meters to the sea! There is a quiet and peaceful place, perfect for the whole family…
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 320 м²
Owning your own home on the island is a dream come true for many, and you can make that drea…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 345 м²
Amazing house is located in a quiet area with developed infrastructure on the south of Phuke…
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
This is a project with limited number of villas, each of which is located on its’ own level …
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 8
Площадь 515 м²
The villa was completed in Jan 2013. Our stunning new villa accommodates 10 people +. It has…
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Вилла в Ви Чит, Таиланд
Вилла
Ви Чит, Таиланд
Количество спален 4
Villa from a trusted developer who has extensive experience in developing properties such as…
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 350 м²
The villa with stylish furnishings and interior decoration. Original design, bright combinat…
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Вилла в Чалонг, Таиланд
Вилла
Чалонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 731 м²
There are two villas in this project, they border each other, both face Chalong Bay and are …
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 280 м²
A unique complex located among the lush tropical slopes of Kata Beach. Just a short walk fro…
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Вилла в Ban Nai Trok, Таиланд
Вилла
Ban Nai Trok, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 430 м²
The dream of living in the green and relaxing tropical island, the respect for nature and th…
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 320 м²
ENJOY SEAVIEW LUXURY LIVING NEXT TO NATURE. New Amazing Project with spacious Villas offers …
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 512 м²
Discover a contemporary 4-story pool villa in Rawai, offering stunning sea and mountain view…
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 1 400 м²
Design of this beautiful villa creates a festive atmosphere. At the same time it looks very …
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Вилла в Карон, Таиланд
Вилла
Карон, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 191 м²
This is Luxury Villa has a private infinity swimming pool positioned for exceptional ocean v…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 600 м²
50 meters to the beach! Modern villa complex located just 50 meters from the beach, surround…
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Вилла в Pa Khlok, Таиланд
Вилла
Pa Khlok, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 832 м²
The world's first three-level penthouse with its own marina. Benefits: Waterfront property …
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 721 м²
Эта исключительная вилла предлагает панорамный вид на море и безмятежное отступление в окруж…
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 582 м²
Эта возможность предварительной продажи предлагает лучшие доступные цены, что делает его иде…
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Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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