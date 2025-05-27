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Виллы с гаражом в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

Пхукет
9
Равай
317
Чалонг
92
Карон
83
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4 объекта найдено
Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная и светлая вилла с бассейном недалеко от набережной Равай - настоящий жемчужина. Ра…
$614,988
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Вилла в Равай, Таиланд
Вилла
Равай, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
? Вилла Suksan в продаже! Тайская Балийская вилла с 2 спальнями и бассейном между Чалонго…
$328,241
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Вилла 4 комнаты в Ban Nai Trok, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ban Nai Trok, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 339 м²
Количество этажей 2
ВИЛЛЫ НА ПХУКЕТЕ ДЛЯ ЖИЗНИ И ИНВЕСТИЦИЙ! Комплекс из 35 вилл в стиле модерн с бассейном, …
$467,243
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Агентство
Phuket Vas Capital Co.,Ltd
Языки общения
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Вилла в Ban Bang Ku, Таиланд
Вилла
Ban Bang Ku, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Отличный дом для вашей семьи Добро пожаловать в этот роскошный дом, где каждая деталь соз…
$410,714
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Параметры недвижимости в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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