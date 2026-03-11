Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле

BOTANICA HILLSIDE - это проект, состоящий из 16 роскошный вилл, выполненных в балийском стиле.



Комплекс расположен на пологом и тихом склоне холма в районе Чернг Талай, рядом с большинством основных местных удобств и достопримечательностей.



Проект предлагает виллы с 3 и 4 спальнями в современном роскошном дизайне с площадью земли 531 - 1026 кв.м. и застроенная площадь начинается от 319 кв.м.

Каждая спальня оборудована личной ванной комнатой.



Светлая просторная гостиная с высокими потолками совмещена с обеденной зоной.



Кухня укомплектована по европейским стандартам и оборудована лучшей встроенной бытовой техникой!



Изумительный бассейн из натурального камня , великолепная терраса и уютная беседка располагают к приятному времяпровождению на свежем воздухе в кругу семьи или друзей.



Внешняя инфраструктура находится в шаговой доступности!



ПЛЮСЫ ЖК:

- Автостоянка

- Охрана 24/7

- Видеонаблюдение 24/7

- Кондиционер

- Бассейн

- Расположение в развитом туристическом районе

- CCTV

- Wi-Fi



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