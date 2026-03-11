Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле

BOTANICA HILLSIDE - это проект, состоящий из 16 роскошный вилл, выполненных в балийском стиле.
Комплекс расположен на пологом и тихом склоне холма в районе Чернг Талай, рядом с большинством основных местных удобств и достопримечательностей.
Проект предлагает виллы с 3 и 4 спальнями в современном роскошном дизайне с площадью земли 531 - 1026 кв.м. и застроенная площадь начинается от 319 кв.м.
Каждая спальня оборудована личной ванной комнатой.
Светлая просторная гостиная с высокими потолками совмещена с обеденной зоной.
Кухня укомплектована по европейским стандартам и оборудована лучшей встроенной бытовой техникой!
Изумительный бассейн из натурального камня , великолепная терраса и уютная беседка располагают к приятному времяпровождению на свежем воздухе в кругу семьи или друзей.
Внешняя инфраструктура находится в шаговой доступности!
ПЛЮСЫ ЖК:
- Автостоянка
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Кондиционер
- Бассейн
- Расположение в развитом туристическом районе
- CCTV
- Wi-Fi
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