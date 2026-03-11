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Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле

Пхукет, Таиланд
от
$825,177
;
8
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ID: 3487
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.05.2023

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан

О комплексе

BOTANICA HILLSIDE - это проект, состоящий из 16 роскошный вилл, выполненных в балийском стиле.

Комплекс расположен на пологом и тихом склоне холма в районе Чернг Талай, рядом с большинством основных местных удобств и достопримечательностей.

Проект предлагает виллы с 3 и 4 спальнями в современном роскошном дизайне с площадью земли 531 - 1026 кв.м. и застроенная площадь начинается от 319 кв.м.
Каждая спальня оборудована личной ванной комнатой.

Светлая просторная гостиная с высокими потолками совмещена с обеденной зоной.

Кухня укомплектована по европейским стандартам и оборудована лучшей встроенной бытовой техникой!

Изумительный бассейн из натурального камня , великолепная терраса и уютная беседка располагают к приятному времяпровождению на свежем воздухе в кругу семьи или друзей.

Внешняя инфраструктура находится в шаговой доступности!

ПЛЮСЫ ЖК:
- Автостоянка
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Кондиционер
- Бассейн
- Расположение в развитом туристическом районе
- CCTV
- Wi-Fi

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Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

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Вилла BOTANICA HILLSIDE в балийском стиле
Пхукет, Таиланд
от
$825,177
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