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Вилла Sea Central

Чалонг, Таиланд
от
$1,59 млн
;
14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24775
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Чалонг

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

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Sea Central Villas, совершенно новая разработка, может быть найдена во все более популярной, но все еще мирной области, известной как Палай, расположенной в северо-восточном сегменте залива Чалонг. Этот проект находится недалеко от береговой линии и пирса Палай, и это всего лишь быстрая поездка от туристического пирса Чалонг, города Пхукет и множества ресторанов морепродуктов, магазинов и удобных магазинов поблизости.

Планы развития включают шесть обширных, сложных вилл с бассейном, с размерами участка от 612 кв.м до 762 кв.м. Каждая вилла имеет умный U-образный дизайн, который оборачивается вокруг 12-метрового частного бассейна, в комплекте с обширной палубой, которая идеально подходит для отдыха у бассейна.

Эти виллы могут похвастаться четырьмя уютными спальнями, каждая со своей собственной ванной комнатой. Примечательно, что две из них являются главными спальнями, каждая имеет ванну в ванной комнате. В центре каждой виллы вы найдете просторную и шикарную зону с открытой планировкой для проживания и ужина, дополненную современной западной кухней, которая включает в себя удобный остров и бар для завтрака.

Благодаря практичной U-образной планировке каждая часть виллы имеет прямой доступ к колоде бассейна, что позволяет легко окунуться в 12-метровый частный бассейн или расслабиться в соседнем сале и садах.

Местонахождение на карте

Чалонг, Таиланд

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Вилла Sea Central
Чалонг, Таиланд
от
$1,59 млн
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