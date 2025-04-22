Вилла Sea Central

Sea Central Villas, совершенно новая разработка, может быть найдена во все более популярной, но все еще мирной области, известной как Палай, расположенной в северо-восточном сегменте залива Чалонг. Этот проект находится недалеко от береговой линии и пирса Палай, и это всего лишь быстрая поездка от туристического пирса Чалонг, города Пхукет и множества ресторанов морепродуктов, магазинов и удобных магазинов поблизости.

Планы развития включают шесть обширных, сложных вилл с бассейном, с размерами участка от 612 кв.м до 762 кв.м. Каждая вилла имеет умный U-образный дизайн, который оборачивается вокруг 12-метрового частного бассейна, в комплекте с обширной палубой, которая идеально подходит для отдыха у бассейна.

Эти виллы могут похвастаться четырьмя уютными спальнями, каждая со своей собственной ванной комнатой. Примечательно, что две из них являются главными спальнями, каждая имеет ванну в ванной комнате. В центре каждой виллы вы найдете просторную и шикарную зону с открытой планировкой для проживания и ужина, дополненную современной западной кухней, которая включает в себя удобный остров и бар для завтрака.

Благодаря практичной U-образной планировке каждая часть виллы имеет прямой доступ к колоде бассейна, что позволяет легко окунуться в 12-метровый частный бассейн или расслабиться в соседнем сале и садах.