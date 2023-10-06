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Торревьеха
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Дома с видом на море в Торревьеха, Испания
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148 объектов найдено
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Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
4
125 м²
2
Продается дом в популярном районе Los Altos в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это живописный к…
€500,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
4
125 м²
2
Продается дом в популярном районе Los Altos в Ориуэла Коста.Ориуэла Коста — это живописный к…
€500,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
56 м²
1/1
Представляем бунгало на первом этаже в курортном городе Торревьеха возле соленого озера.Торр…
€86,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
55 м²
2
Представляем светлый двухэтажный дуплекс в жилом комплексе в городе Торревьеха, район Ла Мат…
€125,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
52 м²
2
Представляем светлый двухэтажный дуплекс в жилом комплексе Princesa Maria в городе Торревье…
€132,450
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Торревьеха, Испания
6
3
183 м²
2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха. Город Торревьеха расположен…
€349,969
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
80 м²
2
Продается вилла в популярном районе у озера в городе Торревьеха.Дом в два этажа площадью 80 …
€259,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
208 м²
2
Продается комфортабельная вилла с бассейном в жилом комплексе La Florida в Ориуэла Коста.Дву…
€349,900
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
3
2
Предлагаем индивидуальный проект строительства, на двух участках по 385 кв. м. и участке 400…
€690,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
5
471 м²
2
Представляем просторный дом в городе Торревьеха, район Ла Мата. Дом состоит из двух уровней,…
€850,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
5
210 м²
2
Представляем эксклюзивную виллу на первой линии в городе Торревьеха, район Ла Мата. Проживая…
€990,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
3
120 м²
Фантастический пентхаус с террасой 40 м2, ориентация на юг, всего в 300 м от моря, с парковк…
€1,22 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Торревьеха, Испания
2
90 м²
Тщательно спланированный проект роскошных резиденций с 1, 2 и 3 спальнями, в котором гармони…
€932,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
70 м²
2
Продается двухуровневый таунхаус в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем …
€159,000
Рекомендовать
Дом 6 спален у моря
Торревьеха, Испания
7
3
3
Продается вилла в районе Лос Балконес. Площадь постройки 286 м2, площадь участка земли 608 м…
€980,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
2
80 м²
2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Торревьеха районе Ла Мата. Расстояние …
€190,000
Рекомендовать
Бунгало 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
2
1
28 м²
2/2
Представляем бунгало после ремонта в городе Торревьеха.Торревьеха – популярный испанский кур…
€84,260
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
50 м²
2/2
Представляем бунгало на верхнем этаже в урбанизации Jardín del Mar IV в городе Торревьеха.То…
€95,000
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
50 м²
1/2
Представляем бунгало на первом этаже с большой террасой в городе Торревьеха.Торревьеха – поп…
€109,900
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
2
120 м²
3
Продается таунхаус с тренажерным залом и большим солярием в городе Торревьеха. Таунхаус в тр…
€117,260
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
120 м²
3
Продается таунхаус в центре города Торревьеха.Таунхаус в три этажа в нормальном состоянии об…
€132,260
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
Продается красивое бунгало на первом этаже. В доме 2 спальни, ванная комната, гостиная, кухн…
€127,900
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
3
110 м²
2
Продается двухуровневый дом в районе Пунта Прима, в городе Торревьеха. Жилой район, располож…
€429,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
46 м²
1
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 1,6 км от моря, …
€128,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
62 м²
1
Продается таунхаус в один этаж в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем со…
€132,700
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
4
2
66 м²
2
Представляем светлый двухэтажный дом в красивом жилом комплексе в городе Торревьеха.Торревье…
€374,900
Рекомендовать
Бунгало 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
2
97 м²
2
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Торревьеха в 1,7 км от моря, …
€199,000
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Бунгало 1 спальня у моря
Торревьеха, Испания
2
1
67 м²
1/3
Представляем бунгало в курортном городе Торревьеха в 300 м от моря.Торревьеха – популярный и…
€91,260
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Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
5
3
90 м²
2
Продается таунхаус в закрытой урбанизации с бассейном в популярном районе Los Altos в Ориуэл…
€150,000
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Бунгало 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
3
1
73 м²
1/3
Представляем бунгало на первом этаже в городе Торревьеха, в районе Playa de los Naufragos.То…
€99,990
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