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Виллы с садом в la Selva, Испания

Льорет-де-Мар
19
Бланес
6
Tossa de Mar
4
Вилла Удалить
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4 объекта найдено
Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Великолепная современная вилла площадью 850 м2 в урбанизации Кала Сан-Франциско, расположенн…
$4,73 млн
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Вилла в la Cellera de Ter, Испания
Вилла
la Cellera de Ter, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 9 640 м²
С участком 9640 м2 полностью огорожен, с выходом на общественный транспорт в 800 метрах и с …
$892,955
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Вилла в Caldes de Malavella, Испания
Вилла
Caldes de Malavella, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 37 000 м²
Фантастический фермерский дом, отремонтированный в 2005 году, с внушительной площадью 37 000…
$840,428
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Вилла в Caldes de Malavella, Испания
Вилла
Caldes de Malavella, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
К продаже предлагаются 2 ровных участка правильной формы на территории лучшего гольф-курорта…
$563,928
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Параметры недвижимости в la Selva, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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