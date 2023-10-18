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Виллы в Selva, Испания

Tossa de Mar
3
Льорет-де-Мар
3
Вилла В архив
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11 объектов найдено
Вилла 7 спален с террасой, с садом, с парком в la Cellera de Ter, Испания
Вилла 7 спален с террасой, с садом, с парком
la Cellera de Ter, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 9 640 м²
С участком 9640 м2 полностью огорожен, с выходом на общественный транспорт в 800 метрах и с …
€850,000
Вилла 6 спален с кондиционером, с террасой, с садом в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Великолепная современная вилла площадью 850 м2 в урбанизации Кала Сан-Франциско, расположенн…
€4,50 млн
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с парком в Caldes de Malavella, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с парком
Caldes de Malavella, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 37 000 м²
Фантастический фермерский дом, отремонтированный в 2005 году, с внушительной площадью 37 000…
€800,000
Вилла 4 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Красивая вилла с видом на море и сосны! Находится на возвышенности в Ллорет де Мар (1 ч от а…
€580,000
Вилла 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Необыкновенно уютная вилла с красивым видом на море и сосны. Вилла выполнена в современном с…
€600,000
Вилла в Tossa de Mar, Испания
Вилла
Tossa de Mar, Испания
Площадь 300 м²
Стильная роскошная вилла в Испании, на побережье Коста Брава, город Калонж. Год постройки 20…
€545,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Sils, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Sils, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 385 м²
К продаже предлагаются 2 ровных участка правильной формы на территории лучшего гольф-курорта…
€520,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом в Tossa de Mar, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 4
Площадь 638 м²
Исключительная вилла расположена в уникальном природном месте в городе Тосса-де-Мар, Коста …
€18,00 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом в Бланес, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бланес, Испания
Количество спален 4
Площадь 490 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на первой линии в одном из самых престижных уголков побер…
€3,80 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, у моря, с личным бассейном в Tossa de Mar, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, у моря, с личным бассейном
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Прекрасная вилла с панорамным видом на море расположена в охраняемой урбанизации Tossa de M…
€1,20 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Бланес, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Бланес, Испания
Количество спален 6
Площадь 565 м²
Великолепный загородный дом с огромной территорией расположен вблизи города Бланес, Испания.…
€995,000

Параметры недвижимости в Selva, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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