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Жильё в Selva, Испания

Льорет-де-Мар
22
Tossa de Mar
13
Sils
3
47 объектов найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Tossa de Mar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,62 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Tossa de Mar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 339 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,85 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Tossa de Mar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 357 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,32 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Tossa de Mar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 314 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,30 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Tossa de Mar, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 412 м²
Роскошный комплекс, состоящий из 8 квартир, в лучшем районе Коста дель Соль, с потрясающим в…
€1,65 млн
Дом 4 спальни с Pool, с terrassa, с condition в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с Pool, с terrassa, с condition
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 432 м²
  Шикарная вилла в панорамным видом на море, находится в урбанизации рядом с центром город…
€750,000
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Шикарная вилла в привилегированной урбанизации в Льорет де Мар с шикарными видами на горы и …
€650,000
Дом 4 спальни с гаражом, с садом, с Pool в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 329 м²
Превосходный новый дом с впечатляющим видом на море. Это удивительный дом, здесь даже из гар…
€1,25 млн
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с terrassa в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с terrassa
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 1
Новая современная трехэтажная вилла построена в 2014 году по индивидуальному дизайнерскому …
€1,22 млн
Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Tossa de Mar, Испания
Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 6
Площадь 406 м²
Трехэтажный дом расположен на участке 1350 м2. Общая площадь дома 406 м2. В доме 6 спален и …
€1,20 млн
Дом 5 спален с садом, с Pool, с terrassa в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 5 спален с садом, с Pool, с terrassa
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 5
Площадь 458 м²
Вилла расположена в престижном районе недалеко от пляжа Кала Каньельес. Вилла имеет незабыва…
€1,49 млн
Дом 7 спален с садом, с terrassa в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 7 спален с садом, с terrassa
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 7
Площадь 517 м²
  Двухэтажная вилла с туристической лицензией расположена на участке земли площадью 2306 м…
€625,000
Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с Pool в Tossa de Mar, Испания
Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с Pool
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 280 м²
  Дом находится в элитном месте и построен с самых лучших материалов. В настоящий момент это…
€1,50 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Прекрасный дом в чудесном городке Льорет-де-Мар с красивым видом на море. Двухэтажный дом с…
€475,000
Дом 4 спальни с terrassa, с condition в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с terrassa, с condition
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Превосходный новый дом с впечатляющим видом на море. Это удивительный дом, здесь даже из гар…
€1,25 млн
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Хороший надежный дом с потрясающим видом на море. Дом построен в два этажа и каждый этаж пр…
€540,000
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Новая современная трехэтажная вилла построена в 2014 году по индивидуальному дизайнерскому …
€1,06 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 7
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом с 5 спальнями, расположенный в урбанизации Лос Пинарес, Ллорет де Мар, на по…
€405,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с террасой в Sils, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с террасой
Sils, Испания
Количество спален 4
Площадь 687 м²
Вилла с оригинальным дизайном, построенная по последним мировым стандартам в элитной гольф-р…
€1,98 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 5
Площадь 453 м²
Этаж 2/2
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
€850,000
Дом с террасой, с садом, с парком в Vidreres, Испания
Дом с террасой, с садом, с парком
Vidreres, Испания
Площадь 24 000 м²
Традиционный каталонский фермерский дом (массив) с цокольным этажом, вторым этажом и мансард…
€2,50 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Tossa de Mar, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 8
Площадь 696 м²
Количество этажей 3
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
€720,000
Квартира 4 ванных с видом на море, с террасой, с Proximity to the sea в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 4 ванных с видом на море, с террасой, с Proximity to the sea
Льорет-де-Мар, Испания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Три коммерческих помещения с коммерческой ресторанной деятельностью в Льорет-де-Мар располож…
€1,18 млн
Вилла 7 спален с террасой, с садом, с парком в la Cellera de Ter, Испания
Вилла 7 спален с террасой, с садом, с парком
la Cellera de Ter, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 9 640 м²
С участком 9640 м2 полностью огорожен, с выходом на общественный транспорт в 800 метрах и с …
€850,000
Вилла 6 спален с кондиционером, с террасой, с садом в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла 6 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Великолепная современная вилла площадью 850 м2 в урбанизации Кала Сан-Франциско, расположенн…
€4,50 млн
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с парком в Caldes de Malavella, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с парком
Caldes de Malavella, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 37 000 м²
Фантастический фермерский дом, отремонтированный в 2005 году, с внушительной площадью 37 000…
€800,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 468 м²
Количество этажей 3
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
€950,000
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, в центре города в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, в центре города
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Этаж 1
Отлично отремонтированная квартира в самом центре Ллорет де Мар, в 100 метрах от моря и мэри…
€85,000
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 3
Великолепный комфортабельный трехэтажный дом для постоянного проживания расположен в престиж…
€730,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Площадь 369 м²
Количество этажей 2
Великолепная трехэтажная вилла с видом на море располагается в престижной урбанизации La Tor…
€2,20 млн

Типы недвижимости в Selva

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Selva, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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