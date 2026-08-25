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Жилье в la Selva, Испания

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Льорет-де-Мар
85
Бланес
39
Tossa de Mar
20
148 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Бланес, Испания
Квартира 2 спальни
Бланес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Предлагается уютная и современно оборудованная двухуровневая квартира (ático dúplex) в город…
$367 905
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Дома на начале строительства  по специальной цене только на начальном этапе можно воспользов…
$1,01 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 932 м²
Отремонтированная вилла с видом на море в одном из самых эксклюзивных районов Коста-Брава, в…
$2,14 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 654 м²
Эксклюзивная вилла с дополнительным участком, туристической лицензией и панорамным видом на …
$1,69 млн
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 214 м²
Отдельно стоящий дом с двумя полностью независимыми квартирами в Мас Баэль — отличный вариан…
$486 128
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Светлая квартира в Льорет-де-Мар – с видом на море.Площадь: 165 м²Местоположение: Льорет-де-…
$692 431
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Таунхаус в районе Феналс города Льорет де Мар. Расстояние до центра Барселоны 70 км, расстоя…
$640 983
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Откройте для себя побережье Коста-Брава из вашего нового дома в Льорет-де-МарОткройте для се…
$366 026
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ в городе Бланес.Этот дом площадью 120 м², расположенный всего …
$580 850
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Семейный дом в Льорет Резиденсьяль с большим участком земли и частным бассейном. Откройте д…
$487 914
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 681 м²
Роскошная и эксклюзивная недвижимость в стиле модерн с фантастическим видом на море, располо…
$2,80 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Элегантный отдельно стоящий дом в эксклюзивном районе Кала-Сан-Франсеск в Бланесе, одном из …
$1,10 млн
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Вилла с видом на море и туристической лицензией, 400 м от Кала Бона – Кала Сант Франсеск, Бл…
$990 863
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Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 476 м²
100% приватность!!! Прекрасная вилла в урбанизации города Тосса де Мар с большой территорией…
$2,94 млн
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Эксклюзивное предложение: Светлая, выходящая на юг, полностью открытая квартира в Льорет-де-…
$410 497
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Продается таунхуас в Са Боаделла, Льорет-де-МарРасположенный в одном из самых востребованных…
$707 056
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Квартира 2 спальни в Canyelles, Испания
Квартира 2 спальни
Canyelles, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Квартира с открытым видом, бассейном и гаражом в жилом комплексе – Льоре-де-МарСветлая кварт…
$325 236
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Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 5
Площадь 507 м²
Откройте для себя эту великолепную резиденцию, расположенную в престижном районе Кала-Сант-Ф…
$2,25 млн
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Вилла в Santa Maria de Llorell, Испания
Вилла
Santa Maria de Llorell, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 354 м²
Дом с ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ в классическом стиле, расположенный в эксклюзивном частном жил…
$1,43 млн
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Представляем вашему вниманию этот уютный двухуровневый пентхаус в Феналсе, одном из самых во…
$319 304
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Продается таунхаус в Льорет-де-МарВеликолепный трехуровневый таунхаус, расположенный в тихом…
$364 423
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Таунхаус в Льорет-де-Мар, Испания
Таунхаус
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Эксклюзивные резиденции в Льорет-де-Мар, Феналс – современная жизнь у моряПредставляем этот …
$977 666
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Красивый одноэтажный дом с видом на море в урбанизации Кала Канейяс в городе Льорет де Мар.Б…
$1,04 млн
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Квартира 2 спальни в Бланес, Испания
Квартира 2 спальни
Бланес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Квартира с террасой в комплексе с бассейном в БланесеПродаётся квартира в жилом комплексе с …
$219 961
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Вилла в Serrabrava, Испания
Вилла
Serrabrava, Испания
Количество спален 5
Площадь 397 м²
Дом с видом на море, универсальными пространствами и энергоэффективностью в Льорет-де-МарРас…
$798 056
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Квартира 2 спальни в Бланес, Испания
Квартира 2 спальни
Бланес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Квартира на первом этаже недалеко от пляжа в БланесеЭта квартира на первом этаже предлагает …
$334 377
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Просторная и светлая квартира с видом и террасой рядом с пляжем Fenals!Предлагается к продаж…
$389 204
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Светлая квартира с террасой в районе Феналс, всего в нескольких шагах от пляжа в Льорет-де-М…
$325 236
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Вилла в Льорет-де-Мар, Испания
Вилла
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 7
Дом с потрясающим видом на море и горы, расположенный в одном из лучших районов Льорет-де-Ма…
$1,10 млн
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Вилла в Canyelles, Испания
Вилла
Canyelles, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 440 м²
Роскошный и новый дом в классическом стиле в элитной урбанизации Ла Монгода в Льорет-де-Мар …
$2,66 млн
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Типы недвижимости в la Selva

квартиры
дома

Параметры недвижимости в la Selva, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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