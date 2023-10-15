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Виллы с видом на море в Selva, Испания

Tossa de Mar
3
Льорет-де-Мар
3
Вилла В архив
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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом в Tossa de Mar, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 4
Площадь 638 м²
Исключительная вилла расположена в уникальном природном месте в городе Тосса-де-Мар, Коста …
€18,00 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом в Бланес, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бланес, Испания
Количество спален 4
Площадь 490 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на первой линии в одном из самых престижных уголков побер…
€3,80 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, у моря, с личным бассейном в Tossa de Mar, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, у моря, с личным бассейном
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Прекрасная вилла с панорамным видом на море расположена в охраняемой урбанизации Tossa de M…
€1,20 млн

Параметры недвижимости в Selva, Испания

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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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