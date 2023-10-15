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Жильё с видом на море в Selva, Испания

Льорет-де-Мар
23
Tossa de Mar
8
Sils
3
11 объектов найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Комнаты 5
Площадь 453 м²
Этаж 2/2
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
€850,000
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Tossa de Mar, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
Комнаты 8
Площадь 696 м²
Количество этажей 3
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
€720,000
Квартира 4 ванных с видом на море, с террасой, с Proximity to the sea в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 4 ванных с видом на море, с террасой, с Proximity to the sea
Льорет-де-Мар, Испания
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Три коммерческих помещения с коммерческой ресторанной деятельностью в Льорет-де-Мар располож…
€1,18 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 468 м²
Количество этажей 3
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
€950,000
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Площадь 369 м²
Количество этажей 2
Великолепная трехэтажная вилла с видом на море располагается в престижной урбанизации La Tor…
€2,20 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Льорет-де-Мар, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Площадь 334 м²
Количество этажей 2
Этот уютный особняк расположен в элитной урбанизации Cala Sant Francesc в городе Бланес, ряд…
€1,85 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Tossa de Mar, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 5
Площадь 425 м²
Количество этажей 2
Современная просторная вилла расположена в престижной урбанизации Santa María de Llorell, ра…
€2,55 млн
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Tossa de Mar, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 5
Площадь 476 м²
Количество этажей 2
Вилла с панорамным видом находится на территории престижной урбанизации Santa Maria de Llore…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом в Tossa de Mar, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 4
Площадь 638 м²
Исключительная вилла расположена в уникальном природном месте в городе Тосса-де-Мар, Коста …
€18,00 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом в Бланес, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бланес, Испания
Количество спален 4
Площадь 490 м²
Эксклюзивная вилла, расположенная на первой линии в одном из самых престижных уголков побер…
€3,80 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, у моря, с личным бассейном в Tossa de Mar, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, у моря, с личным бассейном
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Прекрасная вилла с панорамным видом на море расположена в охраняемой урбанизации Tossa de M…
€1,20 млн

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Параметры недвижимости в Selva, Испания

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с видом на озеро
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