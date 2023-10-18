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Дом 4 спальни с Pool, с terrassa, с condition
Льорет-де-Мар, Испания
4
432 м²
Шикарная вилла в панорамным видом на море, находится в урбанизации рядом с центром город…
€750,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с гаражом
Льорет-де-Мар, Испания
4
350 м²
Шикарная вилла в привилегированной урбанизации в Льорет де Мар с шикарными видами на горы и …
€650,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Льорет-де-Мар, Испания
4
329 м²
Превосходный новый дом с впечатляющим видом на море. Это удивительный дом, здесь даже из гар…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дом 1 спальня с садом, с Pool, с terrassa
Льорет-де-Мар, Испания
1
Новая современная трехэтажная вилла построена в 2014 году по индивидуальному дизайнерскому …
€1,22 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Tossa de Mar, Испания
6
406 м²
Трехэтажный дом расположен на участке 1350 м2. Общая площадь дома 406 м2. В доме 6 спален и …
€1,20 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с садом, с Pool, с terrassa
Льорет-де-Мар, Испания
5
458 м²
Вилла расположена в престижном районе недалеко от пляжа Кала Каньельес. Вилла имеет незабыва…
€1,49 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален с садом, с terrassa
Льорет-де-Мар, Испания
7
517 м²
Двухэтажная вилла с туристической лицензией расположена на участке земли площадью 2306 м…
€625,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с мебелью, с садом, с Pool
Tossa de Mar, Испания
3
280 м²
Дом находится в элитном месте и построен с самых лучших материалов. В настоящий момент это…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Льорет-де-Мар, Испания
6
4
Хороший надежный дом с потрясающим видом на море. Дом построен в два этажа и каждый этаж пр…
€540,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с terrassa, с condition
Льорет-де-Мар, Испания
4
4
Превосходный новый дом с впечатляющим видом на море. Это удивительный дом, здесь даже из гар…
€1,25 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Льорет-де-Мар, Испания
4
2
220 м²
Прекрасный дом в чудесном городке Льорет-де-Мар с красивым видом на море. Двухэтажный дом с…
€475,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с мебелью, с terrassa, с condition
Льорет-де-Мар, Испания
4
5
Новая современная трехэтажная вилла построена в 2014 году по индивидуальному дизайнерскому …
€1,06 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Льорет-де-Мар, Испания
7
170 м²
2
Двухэтажный дом с 5 спальнями, расположенный в урбанизации Лос Пинарес, Ллорет де Мар, на по…
€405,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с террасой
Sils, Испания
4
687 м²
Вилла с оригинальным дизайном, построенная по последним мировым стандартам в элитной гольф-р…
€1,98 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
5
453 м²
2/2
Продается великолепный дом с 4 спальнями и превосходным видом на море, расположенный в прест…
€850,000
Рекомендовать
Дом с террасой, с садом, с парком
Vidreres, Испания
24 000 м²
Традиционный каталонский фермерский дом (массив) с цокольным этажом, вторым этажом и мансард…
€2,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
8
696 м²
3
Продается просторный трехэтажный дом с видом на море и горы, расположенный в престижной охра…
€720,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с террасой, с садом, с парком
la Cellera de Ter, Испания
7
3
9 640 м²
С участком 9640 м2 полностью огорожен, с выходом на общественный транспорт в 800 метрах и с …
€850,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Льорет-де-Мар, Испания
6
6
850 м²
Великолепная современная вилла площадью 850 м2 в урбанизации Кала Сан-Франциско, расположенн…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с садом, с парком
Caldes de Malavella, Испания
5
3
37 000 м²
Фантастический фермерский дом, отремонтированный в 2005 году, с внушительной площадью 37 000…
€800,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
4
468 м²
3
Современный комфортабельный дом со всеми удобствами и с видом на море, расположенный в прест…
€950,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Льорет-де-Мар, Испания
3
224 м²
3
Великолепный комфортабельный трехэтажный дом для постоянного проживания расположен в престиж…
€730,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
3
369 м²
2
Великолепная трехэтажная вилла с видом на море располагается в престижной урбанизации La Tor…
€2,20 млн
Рекомендовать
Дом 8 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Льорет-де-Мар, Испания
8
630 м²
3
Отличный дом для большой семьи расположен в 90 метрах (2 минуты пешком) от красивейшего уеди…
€1,60 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Льорет-де-Мар, Испания
4
334 м²
2
Этот уютный особняк расположен в элитной урбанизации Cala Sant Francesc в городе Бланес, ряд…
€1,85 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Tossa de Mar, Испания
5
425 м²
2
Современная просторная вилла расположена в престижной урбанизации Santa María de Llorell, ра…
€2,55 млн
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Tossa de Mar, Испания
5
476 м²
2
Вилла с панорамным видом находится на территории престижной урбанизации Santa Maria de Llore…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
4
3
180 м²
Красивая вилла с видом на море и сосны! Находится на возвышенности в Ллорет де Мар (1 ч от а…
€580,000
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Вилла 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
2
2
130 м²
Необыкновенно уютная вилла с красивым видом на море и сосны. Вилла выполнена в современном с…
€600,000
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Вилла
Tossa de Mar, Испания
300 м²
Стильная роскошная вилла в Испании, на побережье Коста Брава, город Калонж. Год постройки 20…
€545,000
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