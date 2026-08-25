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Квартиры и апартаменты в la Selva, Испания

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Льорет-де-Мар
23
Бланес
4
Tossa de Mar
3
Квартира Удалить
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30 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Бланес, Испания
Квартира 2 спальни
Бланес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Предлагается уютная и современно оборудованная двухуровневая квартира (ático dúplex) в город…
$367 905
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Светлая квартира в Льорет-де-Мар – с видом на море.Площадь: 165 м²Местоположение: Льорет-де-…
$692 431
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Откройте для себя побережье Коста-Брава из вашего нового дома в Льорет-де-МарОткройте для се…
$366 026
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Эксклюзивное предложение: Светлая, выходящая на юг, полностью открытая квартира в Льорет-де-…
$410 497
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Квартира 2 спальни в Canyelles, Испания
Квартира 2 спальни
Canyelles, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Квартира с открытым видом, бассейном и гаражом в жилом комплексе – Льоре-де-МарСветлая кварт…
$325 236
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Представляем вашему вниманию этот уютный двухуровневый пентхаус в Феналсе, одном из самых во…
$319 304
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Квартира 2 спальни в Бланес, Испания
Квартира 2 спальни
Бланес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Квартира с террасой в комплексе с бассейном в БланесеПродаётся квартира в жилом комплексе с …
$219 961
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Квартира 2 спальни в Бланес, Испания
Квартира 2 спальни
Бланес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Квартира на первом этаже недалеко от пляжа в БланесеЭта квартира на первом этаже предлагает …
$334 377
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Просторная и светлая квартира с видом и террасой рядом с пляжем Fenals!Предлагается к продаж…
$389 204
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Светлая квартира с террасой в районе Феналс, всего в нескольких шагах от пляжа в Льорет-де-М…
$325 236
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Квартира 1 спальня в Canyelles, Испания
Квартира 1 спальня
Canyelles, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Продаётся однокомнатная квартира в Льорет-де-Мар – тихий район, идеально подходящий для отды…
$117 443
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Квартира в районе Феналс города Льорет де Мар.Расположена в тихом месте с видом на сад, в не…
$451 840
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Квартира после ремонта в районе Феналс города Льорет де Мар.Общая площадь 74 м. кв.В квартир…
$278 833
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Откройте для себя побережье Коста-Брава из вашего нового дома в Льорет-де-МарОткройте для се…
$300 177
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Откройте для себя Коста-Брава из вашего нового дома в Льорет-де-МарОткройте для себя наш экс…
$299 271
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Квартира 4 комнаты в Tossa de Mar, Испания
Квартира 4 комнаты
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
КРАСИВАЯ КВАРТИРА С 3 СПАЛЬНЯМИ С ПАРКОВКОЙ В ЦЕНТРЕ ТОССА-ДЕ-МАР  Замечательная возможно…
$319 923
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Квартира 1 комната в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 1 комната
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 4
КРАСИВАЯ КВАРТИРА С БАССЕЙНОМ В РАЙОНЕ ФЕНАЛЬС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта фантастическая квартир…
$176 546
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Квартира 4 комнаты в Tossa de Mar, Испания
Квартира 4 комнаты
Tossa de Mar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
КРАСИВАЯ КВАРТИРА С ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ВИДОВ НА МОРЕ ПОБЕРЕЖЬЯ КОСТА БРАВА  Туристическая ли…
$597 827
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Квартира 3 комнаты в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 комнаты
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
КРАСИВАЯ КВАРТИРА С 3 СПАЛЬНЯМИ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Продается очаровательная квартира в шаго…
$196 073
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Квартира 3 комнаты в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 комнаты
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 4
КРАСИВАЯ КВАРТИРА С 3 СПАЛЬНЯМИ И РЕМОНТОМ В ФЕНАЛЬС, ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта очаровательная к…
$273 914
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартира в 2 минутах от пляжа с туристической лицензией в Феналс, Льорет-де-Мар. Квартира пл…
$244 001
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Квартира 3 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Квартира с фронтальным видом на море в новом жилом комплексе в городе Льорет де Мар на побер…
$871 433
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Квартира 1 спальня в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 1 спальня
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Этаж 1
Эксклюзивный проект в Испании - премиальный комплекс апартаментов в Каталонии, который функц…
$335 792
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Квартира 5 комнат в Canyelles, Испания
Квартира 5 комнат
Canyelles, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 273 м²
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КВАРТИРА С ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ НА МОРЕ В ЛЬОРЕТ-ДЕ-МАР  Эта красивая квартира …
$858 697
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Квартира 4 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 4 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Квартира в первой линии моря в городе Льорет де Мар на побережье Коста Брава. Расстояние до …
$1,03 млн
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Квартира 2 спальни в Canyelles, Испания
Квартира 2 спальни
Canyelles, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Уникальная возможность! Мы представляем эту роскошную квартиру в самом центре Льорет-де-Мар,…
$650 670
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Квартира 2 спальни в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 2 спальни
Льорет-де-Мар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Квартира в 2 минутах от пляжа с туристической лицензией в Феналс, Льорет-де-Мар. Квартира пл…
$244 001
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Квартира 1 спальня в Tossa de Mar, Испания
Квартира 1 спальня
Tossa de Mar, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Красивый пентхаус в стиле лофт с туристической лицензией в самом сердце Тосса-де-Мар.Он сост…
$244 001
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Многоуровневые квартиры 5 комнат в Бланес, Испания
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Бланес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Этаж 2
БОЛЬШОЙ НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ ДУПЛЕКС С 5 СПАЛЬНЯМИ, БАССЕЙНОМ И БОЛЬШОЙ ТЕРРАСОЙ В БЛАНЕСЕ  …
$453 261
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Квартира 3 комнаты в Льорет-де-Мар, Испания
Квартира 3 комнаты
Льорет-де-Мар, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 2
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ БОЛЬШАЯ КВАРТИРА С 3 СПАЛЬНЯМИ И БАССЕЙНОМ, ПОЛНОСТЬЮ ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ В ФЕН…
$273 914
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Типы недвижимости в la Selva

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в la Selva, Испания

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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