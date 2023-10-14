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Виллы с бассейном в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
22
Arona
11
Puerto de la Cruz
4
Сантъяго-дель-Тейде
3
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21 объект найдено
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 395 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
€1,17 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в San Miguel de Abona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Продается вилла с собственным бассейном и садом с видом на океан и гольф поле. Вилла располо…
€850,000
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается вилла с 5 спальнями в живописном районе побережья острова Тенерифе, с великолепным…
€680,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с бассейном, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Продается вилла 4 спальни на юге Тенерифе в Costa Аdeje, в районе Армениме. Это тихий городо…
€750,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 228 м²
Вилла в Playa Paraiso с собственным бассейном и большой террасой с видом на океан, гараж. В …
€1,35 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Arona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 468 м²
Новая роскошная вилла в Caldera del Rey класса люкс с частным бассейном в престижном районе …
€2,95 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Продается вилла, расположеннаая в городке La Caleta, в 3 минутах  пешком от океана и 10 мину…
€850,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
В продаже вилла, жилая площадь которой - 260 м2, площадь террасы - 400 м2. Состоит из 3 с…
€695,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Продается двухэтажная вилла в районе  Roque del Conde, Costa Adeje . На территории виллы име…
€750,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Новая роскошная вилла представлена в элитном, тихом и спокойном районе Roque del Conde, Cost…
€683,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
В продаже роскошная вилла с потрясающими видами на океан и вулкан Тейде,расположенная на юге…
€500,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
В продаже смежная вилла в южной части острова Тенерифе, 2008 года постройки. Вилла расположе…
€730,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
В продаже прекрасная вилла с огромным бассейном с подогревом и видом на океан. Вилла сост…
€895,000
Вилла 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Вилла 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
В продаже отдельностоящая вилла, расположенная в районе Valle San Lorenzo, муниципалитет Aro…
€590,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Продается вилла, расположенная в элитном районе El Madroñal, Costa Adeje. Вилла полностью от…
€795,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Продается трехэтажная фешенебельная вилла  в Лос Кристианос.  Общая площадь  составляет 335м…
€575,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 545 м²
Современная угловая вилла, расположенная в одной из лучших резиденций города Лос Кристианос …
€880,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с Terrasa Balkon, с Vid na okean
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Отдельная вилла, расположенная в жилом комплексе Las Mimosas в Torviscas Alto. На первом эта…
€345,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с Terrasa Balkon
Adeje, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается новая современная  вилла на юге острова Тенерифе, расположена в городе Кальяо Саль…
€575,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Красивая вилла с захватывающим видом на океан рядом с природным заповедником в Пальм-Мар. Эт…
€895,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
€790,000

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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