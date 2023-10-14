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Испания
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Санта-Крус-де-Тенерифе
Виллы
Виллы с видом на море в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
Adeje
22
Arona
11
Puerto de la Cruz
4
Сантъяго-дель-Тейде
3
Вилла
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11 объектов найдено
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Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом
Adeje, Испания
6
3
213 м²
Красивая вилла 5 спален в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Это уютный район в нескольк…
€875,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
3
2
395 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
€1,17 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Adeje, Испания
4
2
235 м²
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
€935,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Miguel de Abona, Испания
5
3
237 м²
Продается вилла с собственным бассейном и садом с видом на океан и гольф поле. Вилла располо…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
4
2
102 м²
Продается красивая вилла в городе Пальм Мар на юге Тенерифе, недавно отремонтированная и оче…
€560,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
6
4
300 м²
Продается вилла с 5 спальнями в живописном районе побережья острова Тенерифе, с великолепным…
€680,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
4
4
3
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Adeje, Испания
5
4
192 м²
3
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
€790,000
Рекомендовать
Вилла с лифтом, с видом на море, с террасой
El Sauzal, Испания
824 м²
Продается роскошная вилла на берегу Атлантического океана. Это особенная вилла с уникальным …
€8,80 млн
Рекомендовать
Вилла с мебелью, с видом на море, с садом
Adeje, Испания
4 м²
Роскошная вилла в Таучо, Тенерифе. Дом частично меблирован, находится всего в нескольких ми…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом
La Orotava, Испания
3
1 000 м²
Роскошная вилла с неповторимым видом на море в Ла-Оротава, Тенерифе. Дом площадью 1000 кв.м…
€5,50 млн
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Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания
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с видом на горы
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