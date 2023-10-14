Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Санта-Крус-де-Тенерифе
  5. Виллы

Виллы с видом на море в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
22
Arona
11
Puerto de la Cruz
4
Сантъяго-дель-Тейде
3
Вилла В архив
Очистить
11 объектов найдено
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Красивая вилла 5 спален в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Это уютный район в нескольк…
€875,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 395 м²
Dream Homes Tenerife представляет вам эту недавно отремонтированную виллу для продажи в Пуэр…
€1,17 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Adeje, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Adeje, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
Элегантная и просторная вилла в районе Каяо Сальвахе с видом на океан. Вилла с большим участ…
€935,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в San Miguel de Abona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
San Miguel de Abona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
Продается вилла с собственным бассейном и садом с видом на океан и гольф поле. Вилла располо…
€850,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Продается красивая вилла в городе Пальм Мар на юге Тенерифе, недавно отремонтированная и оче…
€560,000
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном в Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с мебелью, с бассейном
Сантъяго-дель-Тейде, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается вилла с 5 спальнями в живописном районе побережья острова Тенерифе, с великолепным…
€680,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
€2,90 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Adeje, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Вилла класса люкс в жилом комплексе Тагора, 4 спальни Полноостью меблированная вилла с отде…
€790,000
Вилла с лифтом, с видом на море, с террасой в El Sauzal, Испания
Вилла с лифтом, с видом на море, с террасой
El Sauzal, Испания
Площадь 824 м²
Продается роскошная вилла на берегу Атлантического океана. Это особенная вилла с уникальным …
€8,80 млн
Вилла с мебелью, с видом на море, с садом в Adeje, Испания
Вилла с мебелью, с видом на море, с садом
Adeje, Испания
Площадь 4 м²
Роскошная вилла в Таучо, Тенерифе. Дом частично меблирован, находится всего в нескольких ми…
€1,30 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом в La Orotava, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с садом
La Orotava, Испания
Количество спален 3
Площадь 1 000 м²
Роскошная вилла с неповторимым видом на море в Ла-Оротава, Тенерифе. Дом площадью 1000 кв.м…
€5,50 млн

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти