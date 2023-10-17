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Виллы в Arona, Испания

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9 объектов найдено
Вилла 5 спален в Arona, Испания
Вилла 5 спален
Arona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Продается красивая вилла с 5 спальнями в престижном районе Costa Adeje. Расположена в турист…
€575,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Продается красивая вилла в городе Пальм Мар на юге Тенерифе, недавно отремонтированная и оче…
€560,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером в Arona, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с лифтом, с кондиционером
Arona, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 468 м²
Новая роскошная вилла в Caldera del Rey класса люкс с частным бассейном в престижном районе …
€2,95 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
В продаже вилла, жилая площадь которой - 260 м2, площадь террасы - 400 м2. Состоит из 3 с…
€695,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon в Arona, Испания
Вилла 4 спальни с бассейном, с гаражом, с Terrasa Balkon
Arona, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 564 м²
Продается двухэтажная вилла в районе  Roque del Conde, Costa Adeje . На территории виллы име…
€750,000
Вилла 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Вилла 5 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 253 м²
В продаже отдельностоящая вилла, расположенная в районе Valle San Lorenzo, муниципалитет Aro…
€590,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Продается трехэтажная фешенебельная вилла  в Лос Кристианос.  Общая площадь  составляет 335м…
€575,000
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Arona, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Arona, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 291 м²
Вилла в Кальдера-дель-Рей на юге Тенерифе (Канарские острова) в одном из самых роскошных мес…
€1,65 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном в Arona, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с бассейном
Arona, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Красивая вилла с захватывающим видом на океан рядом с природным заповедником в Пальм-Мар. Эт…
€895,000
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