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Виллы с видом на горы в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

Adeje
22
Arona
11
Puerto de la Cruz
4
Сантъяго-дель-Тейде
3
Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом в Adeje, Испания
Вилла 4 спальни с видом на море, с гаражом, с садом
Adeje, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Вилла класса люкс Adeje, Caldera del Rey, 4 спальни Роскошная вилла класса люкс в лучшем ра…
€2,90 млн

Параметры недвижимости в Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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