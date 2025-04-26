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Продажа домов с садом в Мурсии, Испания

виллы
82
таунхаусы
10
92 объекта найдено
Таунхаус в Los Alcazares, Испания
Таунхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ТАУНХАУСЕ В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС Эти просторные и хорошо спроектированные виллы пост…
$215,218
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Villas del Condado - это новый комплекс отдельно стоящих домов, расположенный рядом с полем …
$173,290
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
КВАРТИРЫ НОВОЕ ЗДАНИЕ БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенный жилой комплекс с …
$279,870
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
$308,039
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 103 м²
$260,580
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
НОВОСТИ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ В ЛО ПАГАН Недавно построенный жилой комплекс с апартаме…
$287,460
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Вилла в Картахена, Испания
Вилла
Картахена, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Великолепная вилла недалеко от моря в Ла Манга, Коста Калида - AGI115527 3 спальни, 3 ванные…
$417,575
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 229 м²
Вилла в прекрасном месте рядом с гольф-полем Вилла в традиционном средиземноморском дизайне…
$116,914
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Таунхаус в Мурсия, Испания
Таунхаус
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
НОВЫЙ ТАУНХАУС В ALTOANA GOLF RESORT, МУРСИЯ Новый жилой комплекс красивых таунхаусов в Alta…
$209,943
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
$308,039
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
$384,330
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Роскошный таунхаус в Pilar de la Horadada, 3 спальни, площадь 184 м2 - AN113861 3 спальни, 3…
$341,696
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Таунхаус в San Javier, Испания
Таунхаус
San Javier, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
НОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОМ В САН-ХАВЬЕРЕ Недавно построенный роскошный комплекс с 24 виллами на …
$276,478
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Бунгало в San Pedro del Pinatar, Испания
Бунгало
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
НОВОЕ БУНГАЛО В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР Недавно построенный жилой комплекс с красивыми соврем…
$322,935
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
$297,140
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Дом 3 спальни в Lorca, Испания
Дом 3 спальни
Lorca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Современный дизайн не оставит вас безразличным Бунгало и двухэтажные бунгало имеют 3 спальни…
$148,619
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
Красивая вилла в современном стиле в Лос Алькасарес! Тихое место для отдыха и проживания кру…
$411,017
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Шале 3 спальни в San Javier, Испания
Шале 3 спальни
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
$359,659
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Таунхаус в Los Alcazares, Испания
Таунхаус
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ЛОС-АЛЬКАСАРЕС Недавно построенный роскошный жилой комплекс с…
$344,521
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Комфортабельная вилла в Villamartin, 3 спальни, 152 м2 - IV5980 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$375,324
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Уникальное место в одном из самых желанных районов северо-западной части Мурсии, в привилег…
$244,727
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Вилла в Alhama de Murcia, Испания
Вилла
Alhama de Murcia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
$381,457
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Таунхаус в Мурсия, Испания
Таунхаус
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
НОВЫЙ ТАУНХАУС В ALTOANA GOLF RESORT, МУРСИЯ Новый жилой комплекс красивых таунхаусов в Alta…
$277,555
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Стильные виллы с 3 спальнями Новый проект Blue Swing, состоящий из 10 стильных современных …
$672,751
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Вилла в Мурсия, Испания
Вилла
Мурсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
$339,744
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Таунхаус в San Pedro del Pinatar, Испания
Таунхаус
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Элитный таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания - AN113859 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ков…
$423,053
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Вилла в Los Alcazares, Испания
Вилла
Los Alcazares, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Красивый дом в Лос-Алькасарес, до пляжа 1000 м - SGN8681 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
$211,418
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Бунгало в San Javier, Испания
Бунгало
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Фантастическая малоэтажная квартира в Сантьяго-де-ла-Рибера. Всего в 10 минутах ходьбы от пл…
$325,142
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Шале 2 спальни в Torre Pacheco, Испания
Шале 2 спальни
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
$247,650
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Дом 2 спальни в San Pedro del Pinatar, Испания
Дом 2 спальни
San Pedro del Pinatar, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
$191,224
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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