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Продажа домов с видом на горы в Мурсии, Испания

виллы
87
таунхаусы
10
1 объект найдено
Бунгало в Torre Pacheco, Испания
Бунгало
Torre Pacheco, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Красивое подержанное бунгало в Сан-Каэтано , недалеко от Сан-Хавьера , с прекрасным видом на…
$139,499
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Параметры недвижимости в Мурсии, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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