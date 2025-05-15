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Таунхаусы с террасой в Марбелье, Испания

San Pedro Alcantara
17
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6 объектов найдено
Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 251 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   835 000 гаста & евро;   835 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ba…
$830,904
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Таунхаус в Ricmar, Испания
Таунхаус
Ricmar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Новый комплекс из 36 таунхаусов с 3 и 4 спальнями на двух уровнях, на цокольном и втором эта…
$677,798
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 223 м²
New Development: Prices from € 685,000 to € 685,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$681,640
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 178 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   350 000 гаста & евро;   385 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ba…
$348,283
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
This spacious, modern townthouse in Sierra Club combines spectacular panoramic views with ex…
$889,852
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 132 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   815 000 гаста & евро;   1 200 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] […
$806,630
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Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

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