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Таунхаусы с гаражом в Марбелье, Испания

San Pedro Alcantara
17
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4 объекта найдено
Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 251 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   835 000 гаста & евро;   835 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ba…
$830,904
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 223 м²
New Development: Prices from € 685,000 to € 685,000. [Beds: 3 - 3] [Baths: 3 - 3] [Built siz…
$681,640
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 178 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   350 000 гаста & евро;   385 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] [Ba…
$348,283
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Таунхаус в Марбелья, Испания
Таунхаус
Марбелья, Испания
Площадь 132 м²
Nueva Promoción: Precios desde €   815 000 гаста & евро;   1 200 000. [Хабитасьоны: 3 - 3] […
$806,630
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Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с садом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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