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Таунхаусы с бассейном в Марбелье, Испания

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Сан-Педро-Алькантара
16
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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Марбелья, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Марбелья, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Просторный роскошный таунхаус с большой террасой на крыше, общим бассейном и потрясающим вид…
$715,044
НДС
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Параметры недвижимости в Марбелье, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с полем для гольфа
Недорогая
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