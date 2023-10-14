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Жильё с бассейном в Марбелья, Испания

San Pedro de Alcantara
10
27 объектов найдено
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Вилла на продажу в Marbella, с 5 спальня, 5 ванная, 1 туалет и характеристики бассейн (Частн…
€1,70 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Апартамент на продажу в Villa Marina, Marbella - Puerto Banus, с 3 спальня и характеристики …
€550,000
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Добро пожаловать в Villa Leones, уголок мечты в Нуэва-Андалусия, Марбелья! Эта вилла - не пр…
€2,75 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 333 м²
Добро пожаловать в это уникальное имущество в Нуэва-Андалусия. Эта роскошная вилла на желанн…
€2,85 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Площадь 503 м²
Смежная вилла на продажу в El Mirador, Marbella, с 5 спальня, 4 ванная и характеристики басс…
€1,69 млн
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Дом 8 спален с балконом, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Площадь 550 м²
Вилла на продажу и аренду в Linda Vista Baja, San Pedro de Alcantara, с 8 спальня, 8 ванная …
€3,00 млн
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с бассейном, с гаражом, в хорошем состоянии
Марбелья, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 555 м²
Добро пожаловать в эту виллу средиземноморской архитектуры в Vega del Colorado, Бенахавис - …
€3,40 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни с мебелью, с видом на море, с бассейном
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Добро пожаловать во Виллу Флора, где сбудутся ваши мечты! Эта изысканная вилла, расположенна…
€1,60 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Площадь 166 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Los Granados Golf, Nueva Andalucia, с 3 спальня, 2 в…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 586 м²
Добро пожаловать в это жилищное комплекс из 8 вилл в Марбелье. Расположенные в престижном го…
€1,69 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с видом на горы
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 176 м²
Добро пожаловать во виллу Nusa, роскошный балийский курорт, расположенный в самом сердце Нуэ…
€2,65 млн
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 364 м²
Добро пожаловать в Villa Baoli - изысканную недвижимость, расположенную в желаемом районе Ну…
€2,30 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Марбелья, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 447 м²
Эта превосходная индивидуальная вилла расположена в одном из лучших районов Марбельи, в само…
€4,00 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Представляем вам виллу Ботан - потрясающую виллу в современном скандинавском стиле, которая …
€3,00 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с террасой, с бассейном
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Площадь 230 м²
Вилла на продажу в El Rosario, Marbella East, с 5 спальня, 3 ванная, Здание было построено в…
€1,59 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Марбелья, Испания
Комнаты 2
Площадь 128 м²
Апартамент на нижнем этаже на продажу в Nueva Andalucia, с 2 спальня, 2 ванная и характерист…
€350,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Площадь 500 м²
Вилла на продажу в Marbella, с 4 спальня, 4 ванная и характеристики бассейн (Частный), гараж…
€1,20 млн
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Марбелья, Испания
Дом 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Площадь 210 м²
Пентхаус дуплекс на продажу в Guadalmina Alta, San Pedro de Alcantara, с 3 спальня, 2 ванная…
€680,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Площадь 1 122 м²
Вилла на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 5 ванная и характеристи…
€6,55 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Площадь 585 м²
Вилла на продажу в Nueva Andalucia, с 5 спальня, 6 ванная и характеристики бассейн (Частный)…
€3,20 млн
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Марбелья, Испания
Дом 6 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Площадь 615 м²
Вилла на продажу в Las Lomas del Marbella Club, Marbella Golden Mile, с 6 спальня, 5 ванная,…
€5,95 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Площадь 434 м²
Вилла на продажу в Rio Verde Playa, Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 6 ванная, Здание было…
€2,95 млн
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с террасой
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Площадь 463 м²
Таунхаус на продажу в Sierra Blanca, Marbella Golden Mile, с 5 спальня, 5 ванная, Здание был…
€2,50 млн
Квартира 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Площадь 191 м²
Апартамент на продажу в Marbella Golden Mile, с 4 спальня, 3 ванная и характеристики бассейн…
€979,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с гаражом
Марбелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 607 м²
Добро пожаловать в Виллу Лимон, выдающуюся виллу с современным дизайном, расположенную в жел…
€3,29 млн
Дом 5 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Марбелья, Испания
Дом 5 комнат с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Продаётся уютный дом с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка. В доме есть т…
€524,000
Дом 9 комнат с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Марбелья, Испания
Дом 9 комнат с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Марбелья, Испания
Комнаты 9
Продаётся уютный дом с бассейном в Испании, Коста Бланка. В доме есть кондиционер, брон…
€500,000

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Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

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