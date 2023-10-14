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Жильё с видом на море в Марбелья, Испания

San Pedro de Alcantara
10
64 объекта найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 389 м²
Количество этажей 3
Элегантные дома с частными лифтами в эксклюзивном закрытом поселке Марбельи Дома представляю…
€5,68 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 758 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,60 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 656 м²
Количество этажей 2
Дома с Сертификатом Passivhaus и Роскошными Удобствами в Марбелье Дома расположены в проекте…
€3,90 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Современные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями в Марбелье Этот жилой комплекс расположен в муници…
€479,000
Квартира 4 спальни у моря в Марбелья, Испания
Квартира 4 спальни у моря
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
Количество этажей 4
Представляем новые апартаменты в элитном комплексе с видом на море в городе Marbella. Площад…
€2,70 млн
Квартира 3 спальни у моря в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 4
Новые апартаменты в элитном комплексе с видом на море в городе Marbella. Marbella – роскошн…
€1,40 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,10 млн
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,47 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€540,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€699,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€840,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€850,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€860,000
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 7 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 931 м²
Количество этажей 4
Отдельная Вилла с 7-ю Спальнями в Эксклюзивном Районе Марбельи Эта величественная отдельност…
€13,95 млн
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 520 м²
Этаж 3/3
Пентхаус на продажу Ломас де сьерра бланка Марбелья Расчет в рублях в РФ или в ОАЭ  2 000 0…
€2,00 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 2/8
Апартаменты на первой линии San pedro beach, Marbella 690,000€ Жилая площадь 145m2  …
€690,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Апартамент на продажу в San Pedro de Alcantara, с 2 спальня, 1 ванная и характеристики гараж…
€334,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 408 м²
Количество этажей 2
Отдельная Вилла с 4-мя Спальнями в Окружении Холмов в Марбелье, Малага Отдельная вилла со ст…
€2,87 млн
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Марбелья, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Просторные Виллы на Больших Участках с Персональным Бассейном и Садом в Марбелье Эффектные в…
€6,20 млн
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€810,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Пентхаус 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€660,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€508,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€495,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€408,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Апартаменты с 2-мя и 3-мя Спальнями в Курортном Комплексе Недалеко от Центра Города в Марбел…
€395,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями на Берегу Озера в Марбелье Предлагаем купить квар…
€680,000
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями на Берегу Озера в Марбелье Предлагаем купить квар…
€630,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивные Апартаменты с 2 и 3 Спальнями на Берегу Озера в Марбелье Предлагаем купить квар…
€660,000
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Дом 5 спален с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 235 м²
Количество этажей 3
Сдвоенные Виллы с 4 и 5 Спальнями в Отличном Месте в Марбелье Проект расположен в уникальном…
€1,82 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Марбелья, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Марбелья, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 217 м²
Количество этажей 3
Сдвоенные Виллы с 4 и 5 Спальнями в Отличном Месте в Марбелье Проект расположен в уникальном…
€1,68 млн

Типы недвижимости в Марбелья

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Параметры недвижимости в Марбелья, Испания

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с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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