Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Malaga Costa del Sol
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Продажа домов с террасой в Malaga Costa del Sol, Испания

Малага
13
2 объекта найдено
Вилла в Малага, Испания
Вилла
Малага, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 398 м²
Независимые виллы в Колинас-дель-Лимонар, Малага 3/4-комнатные дома в Эль Лимонар. Каждый до…
$1,55 млн
Оставить заявку
Вилла в Малага, Испания
Вилла
Малага, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Newly built Villa in Los Flamingos room is now available for the purchase! This fantastic pr…
$2,80 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Malaga Costa del Sol

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Malaga Costa del Sol, Испания

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти