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Продажа домов с видом на горы в Malaga Costa del Sol, Испания

Малага
13
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Малага, Испания
Вилла 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Новые виллы с видом на море в привилегированном районе города Малага Проект расположен в гор…
$2,63 млн
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Типы недвижимости в Malaga Costa del Sol

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Malaga Costa del Sol, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
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