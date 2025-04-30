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Дуплексы в Malaga Costa del Sol, Испания

Малага
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3 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Малага, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 2/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Топовом Месте Малаги. Квартиры на первом этаже с панор…
$1,53 млн
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Дуплекс 5 комнат в Малага, Испания
Дуплекс 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Квартиры в уникальном историческом здании в Эль Лимонаре, Малага Отреставрированный историче…
$2,74 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Малага, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 6
Новая недвижимость в престижном комплексе в Эль Лимонар, Малага Новый комплекс находится в М…
$2,55 млн
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Параметры недвижимости в Malaga Costa del Sol, Испания

с видом на море
Недорогая
Элитная
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