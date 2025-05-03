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Виллы в Malaga Costa del Sol, Испания

Малага
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5 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Малага, Испания
Вилла 6 комнат
Малага, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 358 м²
Количество этажей 3
Новые виллы с видом на море в привилегированном районе города Малага Проект расположен в гор…
$3,12 млн
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Вилла 5 комнат в Малага, Испания
Вилла 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Новые виллы с видом на море в привилегированном районе города Малага Проект расположен в гор…
$2,63 млн
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Вилла в Малага, Испания
Вилла
Малага, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Фантастический полуотдельный дом в Педрегалехо Альто. Хороший доступ к автомагистрали и пляж…
$1,08 млн
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в Малага, Испания
Вилла
Малага, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 398 м²
Независимые виллы в Колинас-дель-Лимонар, Малага 3/4-комнатные дома в Эль Лимонар. Каждый до…
$1,55 млн
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Вилла в Малага, Испания
Вилла
Малага, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Newly built Villa in Los Flamingos room is now available for the purchase! This fantastic pr…
$2,80 млн
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Параметры недвижимости в Malaga Costa del Sol, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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Недорогая
Элитная
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