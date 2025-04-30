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Продажа домов в Malaga Costa del Sol, Испания

Малага
13
13 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Малага, Испания
Дом 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Отдельные дома с 3 спальнями в Эль-Лимонаре, Малага Предлагаемые на продажу дома находятся в…
$1,81 млн
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Дом 5 комнат в Малага, Испания
Дом 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ЭЛИТНЫЕ ВИЛЛЫ В МАЛАГЕ Проект новостройки из 10 вилл предлагает различные жилищные ре…
$1,99 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Дом 4 спальни в Малага, Испания
Дом 4 спальни
Малага, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
спаренный дом - Málaga (El Palo) , Общая площадь 127m2, 8m2, 4 Кол-во спален, 2 Количество …
$309,949
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Вилла в Малага, Испания
Вилла
Малага, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Фантастический полуотдельный дом в Педрегалехо Альто. Хороший доступ к автомагистрали и пляж…
$1,08 млн
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Агентство
EXPO REAL ESTATE MARKETING S.L
Языки общения
English, Русский, Español
Дуплекс 4 комнаты в Малага, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 2/3
Квартиры с Панорамным Видом на Море в Топовом Месте Малаги. Квартиры на первом этаже с панор…
$1,53 млн
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Вилла в Малага, Испания
Вилла
Малага, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 398 м²
Независимые виллы в Колинас-дель-Лимонар, Малага 3/4-комнатные дома в Эль Лимонар. Каждый до…
$1,55 млн
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Вилла в Малага, Испания
Вилла
Малага, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Newly built Villa in Los Flamingos room is now available for the purchase! This fantastic pr…
$2,80 млн
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Дуплекс 5 комнат в Малага, Испания
Дуплекс 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Квартиры в уникальном историческом здании в Эль Лимонаре, Малага Отреставрированный историче…
$2,74 млн
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Таунхаус 4 комнаты в Малага, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Потрясающие таунхаусы с 3 спальнями в престижном районе Малаги Новый проект находится в Мала…
$1,91 млн
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Вилла 5 комнат в Малага, Испания
Вилла 5 комнат
Малага, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Новые виллы с видом на море в привилегированном районе города Малага Проект расположен в гор…
$2,63 млн
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Дом 4 комнаты в Малага, Испания
Дом 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 326 м²
Количество этажей 2
Сдвоенный дом с просторной террасой на крыше в Малаге. Энергоэффективный дом с большим садом…
$1,91 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Малага, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Малага, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 6
Новая недвижимость в престижном комплексе в Эль Лимонар, Малага Новый комплекс находится в М…
$2,55 млн
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Вилла 6 комнат в Малага, Испания
Вилла 6 комнат
Малага, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 358 м²
Количество этажей 3
Новые виллы с видом на море в привилегированном районе города Малага Проект расположен в гор…
$3,12 млн
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Типы недвижимости в Malaga Costa del Sol

виллы
дуплексы

Параметры недвижимости в Malaga Costa del Sol, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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