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Бунгало с видом на море в Марина-Баха, Испания

la Vila Joiosa Villajoyosa
8
Altea
3
Бунгало В архив
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12 объектов найдено
Бунгало 4 спальни у моря в Altea, Испания
Бунгало 4 спальни у моря
Altea, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 258 м²
Количество этажей 3
Представляем великолепное трехуровневое бунгало площадью 258 кв.м., расположенное в престижн…
€985,000
Бунгало 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 2/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе в Финестрате.Бунгало на верхнем этаже…
€345,900
Бунгало 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 1/2
Представляем новое бунгало на нижнем этаже в современном стиле в новом закрытом комплексе LE…
€299,900
Бунгало 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже в современном стиле в новом закрытом комплексе LEDUC GO…
€309,900
Бунгало 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже в современном стиле в новом закрытом комплексе LEDUC GO…
€349,900
Бунгало 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 2/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе в Финестрате.Бунгало на верхнем этаже…
€369,900
Бунгало 2 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Представляем отличное бунгало в пригороде Бенидорма, городе Финестрат. Бунгало состоит из тр…
€280,000
Бунгало 2 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Представляем бунгало в жилом комплексе с бассейном на берегу Средиземного моря, расположенно…
€209,000
Бунгало 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Этаж 2/2
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
€399,900
Бунгало 2 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Этаж 2/2
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
€409,900
Бунгало 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/2
Представляем новое современное бунгало в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в районе…
€359,900
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
ОписаниеПродажа  таунхауса в лучшем жилом комплексе на побережье Коста Бланка, 285.000 €!Тау…
€285,000

Параметры недвижимости в Марина-Баха, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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