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Квартиры с террасой в lHorta Nord, Испания

Годелья
11
Paterna
5
el Puig de Santa Maria
3
Альборая
3
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Альборая, Испания
Квартира 3 спальни
Альборая, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Квартира в отличном состоянии рядом с морем.  3 спальни, 2 ванные комнаты, кухня, гостиная, …
$390,411
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Типы недвижимости в lHorta Nord

двухкомнатные
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Параметры недвижимости в lHorta Nord, Испания

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