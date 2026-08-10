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Квартиры на берегу моря в Гранаде, Испания

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Almunecar
7
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 4 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море в 250 м от пляжа в Альмуньекаре Этот новый проект находится в муниц…
$411,160
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Квартира 3 комнаты в Almunecar, Испания
Квартира 3 комнаты
Almunecar, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море в 250 м от пляжа в Альмуньекаре Этот новый проект находится в муниц…
$401,868
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