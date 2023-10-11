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Квартиры с видом на море в Гранада, Испания

Almunecar
3
Comarca de la Costa Granadina
3
Квартира В архив
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3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в La Herradura, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
La Herradura, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Ун…
€500,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в La Herradura, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
La Herradura, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Ун…
€305,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в La Herradura, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
La Herradura, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
Апартаменты и Пентхаусы с 2-мя и 3-мя Спальнями в Комплексе на Берегу Моря в Альмуньекаре Ун…
€250,000

Параметры недвижимости в Гранада, Испания

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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