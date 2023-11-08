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Realting.com
Испания
Жилая
Girones
Жильё в Girones, Испания
Жирона
9
Cassa de la Selva
4
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21 объект найдено
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Girones, Испания
5
560 м²
Эффектное новое строительство односемейного дома, который будет построен в великолепной бухт…
€3,12 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Girones, Испания
4
256 м²
3
Очаровательный таунхаус, расположенный в Эль-Порт-де-ла-Сельва, в Альт-Эмпорде, Жирона. Мале…
€825,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Girones, Испания
4
400 м²
2
Эта впечатляющая современная вилла расположена в охраняемом жилом поселке на поле для гольфа…
€3,45 млн
Рекомендовать
Дом 10 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Bordils, Испания
10
4
4 980 м²
Продается комфортабельная усадьба 17 века с загородным отелем в Бордильс-де-Байш-Эмпорда Вел…
€1,60 млн
Рекомендовать
Дом 9 спален с кондиционером, с террасой, с сигнализацией
Cassa de la Selva, Испания
9
8
50 м²
Отличная возможность приобрести по цене вне рынка фермерский дом в состоянии полной реставра…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 10 спален с террасой, с садом, с парком
Girones, Испания
10
10
60 000 м²
Большой загородный дом в отличной и тихой урбанизации недалеко от города Жирона с площадью 1…
€2,80 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален с террасой, с садом, с отоплением
Girones, Испания
6
3
450 м²
Фантастический особняк в одном из самых престижных районов Жироны. Всего в 5 минутах от цент…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 14 спален с террасой, с садом, с парком
Cassa de la Selva, Испания
14
12
25 м²
Каталонский фермерский дом 17 века, расположенный между Ллагостера и Касса-де-ла-Сельва, на …
€1,65 млн
Рекомендовать
Дом 6 спален
Llagostera, Испания
6
1
37 000 м²
Загородный дом с большим участком 37 000 м2 (3,7 Га). Полностью ровная земля, на которой в н…
€630,000
Рекомендовать
Дом 6 спален с террасой, с садом, с Pool
Cassa de la Selva, Испания
6
5
25 м²
С обширной фермой в 25 га земли, из которых 11 га леса и 14 га полностью огорожены и разгран…
€2,70 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален с патио, с To reform
Bordils, Испания
7
3
24 647 м²
Большой каталонский фермерский дом в Жуйе площадью 24000 м2 и общей площадью 440 м2 в провин…
€480,000
Рекомендовать
Дом
Cassa de la Selva, Испания
2 400 м²
Жирона Касса- де-ла-Сельва Усадьба с огромным участком земли (во…
€6,70 млн
Рекомендовать
Дом с террасой, с бассейном, с детской площадкой
Girones, Испания
546 м²
2
Продаётся дизайнерская вилла RHE SELVA про проекту английского архитектора, отмеченного спец…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 3 спальни с террасой, с бассейном, с садом
Girones, Испания
3
423 м²
Эксклюзивная вилла U-SELVA в престижной гольф-резиденции. Дизайнерский проект, по которому п…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Campllong, Испания
4
259 м²
Светлая и функциональная вилла TRIAS DE BES на престижном гольф-курорте рядом с главным гол…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Girones, Испания
5
687 м²
2
Дизайнерская вилла Z-Balca в закрытой гольф-резиденции, в живописной зоне курорта, в Ла Балк…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Girones, Испания
5
293 м²
1
Эксклюзивная вилла LA PINEDA на престижном гольф-курорте, рядом с лункой номер 7 главного го…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Sant Julia de Ramis, Испания
3
304 м²
2
Продаются дизайнерские таунхаусы в зоне La Balca элитного гольф-курорта по индивидуальному п…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном, с садом, с подвалом
Girones, Испания
4
546 м²
1
Продаётся современная, шикарная вилла в Испании. Одноэтажная вилла, полная солнечного света…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом с парковкой, с кондиционером, с террасой
Girones, Испания
340 м²
2
Великолепная вилла, построенная по последним мировым стандартам, в элитной гольф-резиденци…
€1,25 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Girones, Испания
3
80 м²
Продаются современные апартаменты на престижном гольф-курорте в Испании, Жирона. Современны…
€490,000
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Типы недвижимости в Girones
дома
Параметры недвижимости в Girones, Испания
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с видом на горы
с видом на озеро
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