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Жильё в Girones, Испания

Жирона
9
Cassa de la Selva
4
21 объект найдено
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Girones, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Girones, Испания
Количество спален 5
Площадь 560 м²
Эффектное новое строительство односемейного дома, который будет построен в великолепной бухт…
€3,12 млн
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Girones, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Girones, Испания
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Очаровательный таунхаус, расположенный в Эль-Порт-де-ла-Сельва, в Альт-Эмпорде, Жирона. Мале…
€825,000
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Girones, Испания
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Girones, Испания
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Эта впечатляющая современная вилла расположена в охраняемом жилом поселке на поле для гольфа…
€3,45 млн
Дом 10 спален с кондиционером, с террасой, с садом в Bordils, Испания
Дом 10 спален с кондиционером, с террасой, с садом
Bordils, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 980 м²
Продается комфортабельная усадьба 17 века с загородным отелем в Бордильс-де-Байш-Эмпорда Вел…
€1,60 млн
Дом 9 спален с кондиционером, с террасой, с сигнализацией в Cassa de la Selva, Испания
Дом 9 спален с кондиционером, с террасой, с сигнализацией
Cassa de la Selva, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 50 м²
Отличная возможность приобрести по цене вне рынка фермерский дом в состоянии полной реставра…
Цена по запросу
Дом 10 спален с террасой, с садом, с парком в Girones, Испания
Дом 10 спален с террасой, с садом, с парком
Girones, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 60 000 м²
Большой загородный дом в отличной и тихой урбанизации недалеко от города Жирона с площадью 1…
€2,80 млн
Дом 6 спален с террасой, с садом, с отоплением в Girones, Испания
Дом 6 спален с террасой, с садом, с отоплением
Girones, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Фантастический особняк в одном из самых престижных районов Жироны. Всего в 5 минутах от цент…
€850,000
Вилла 14 спален с террасой, с садом, с парком в Cassa de la Selva, Испания
Вилла 14 спален с террасой, с садом, с парком
Cassa de la Selva, Испания
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 25 м²
Каталонский фермерский дом 17 века, расположенный между Ллагостера и Касса-де-ла-Сельва, на …
€1,65 млн
Дом 6 спален в Llagostera, Испания
Дом 6 спален
Llagostera, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 000 м²
Загородный дом с большим участком 37 000 м2 (3,7 Га). Полностью ровная земля, на которой в н…
€630,000
Дом 6 спален с террасой, с садом, с Pool в Cassa de la Selva, Испания
Дом 6 спален с террасой, с садом, с Pool
Cassa de la Selva, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 25 м²
С обширной фермой в 25 га земли, из которых 11 га леса и 14 га полностью огорожены и разгран…
€2,70 млн
Дом 7 спален с патио, с To reform в Bordils, Испания
Дом 7 спален с патио, с To reform
Bordils, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 24 647 м²
Большой каталонский фермерский дом в Жуйе площадью 24000 м2 и общей площадью 440 м2 в провин…
€480,000
Дом в Cassa de la Selva, Испания
Дом
Cassa de la Selva, Испания
Площадь 2 400 м²
Жирона Касса- де-ла-Сельва    Усадьба с огромным  участком земли (во…
€6,70 млн
Дом с террасой, с бассейном, с детской площадкой в Girones, Испания
Дом с террасой, с бассейном, с детской площадкой
Girones, Испания
Площадь 546 м²
Количество этажей 2
Продаётся дизайнерская вилла RHE SELVA про проекту английского архитектора, отмеченного спец…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с террасой, с бассейном, с садом в Girones, Испания
Дом 3 спальни с террасой, с бассейном, с садом
Girones, Испания
Количество спален 3
Площадь 423 м²
Эксклюзивная вилла U-SELVA в престижной гольф-резиденции. Дизайнерский проект, по которому п…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Campllong, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Campllong, Испания
Комнаты 4
Площадь 259 м²
Светлая и функциональная вилла TRIAS DE BES на престижном гольф-курорте рядом с главным гол…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Girones, Испания
Дом 4 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Girones, Испания
Комнаты 5
Площадь 687 м²
Количество этажей 2
Дизайнерская вилла Z-Balca в закрытой гольф-резиденции, в живописной зоне курорта, в Ла Балк…
Цена по запросу
Дом 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом в Girones, Испания
Дом 4 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Girones, Испания
Комнаты 5
Площадь 293 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивная вилла LA PINEDA на престижном гольф-курорте, рядом с лункой номер 7 главного го…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном в Sant Julia de Ramis, Испания
Дом 3 спальни с парковкой, с террасой, с бассейном
Sant Julia de Ramis, Испания
Количество спален 3
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Продаются дизайнерские таунхаусы в зоне La Balca элитного гольф-курорта по индивидуальному п…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с бассейном, с садом, с подвалом в Girones, Испания
Дом 3 спальни с бассейном, с садом, с подвалом
Girones, Испания
Комнаты 4
Площадь 546 м²
Количество этажей 1
Продаётся современная, шикарная вилла в Испании. Одноэтажная вилла, полная солнечного света…
Цена по запросу
Дом с парковкой, с кондиционером, с террасой в Girones, Испания
Дом с парковкой, с кондиционером, с террасой
Girones, Испания
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Великолепная вилла, построенная по последним мировым стандартам, в элитной гольф-резиденци…
€1,25 млн
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Girones, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Girones, Испания
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Продаются современные апартаменты на престижном гольф-курорте в Испании, Жирона. Современны…
€490,000

Типы недвижимости в Girones

дома

Параметры недвижимости в Girones, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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