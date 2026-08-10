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Дома в Girones, Испания

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2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Llagostera, Испания
Дом 5 комнат
Llagostera, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
Comfortable newly built house on one floor, with a CLT panel structure of 150 m2 with 4 bedr…
Цена по запросу
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Агентство
Scat Realty
Языки общения
Русский, Español
Вилла в Жирона, Испания
Вилла
Жирона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
Масия 17 века в 15 км от второго по величине города Каталонии – Жироны и в 20 км от побережь…
$3,01 млн
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Параметры недвижимости в Girones, Испания

Недорогая
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