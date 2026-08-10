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Квартиры и апартаменты в Girones, Испания

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Жирона
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5 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Жирона, Испания
Пентхаус 3 комнаты
Жирона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 5
Квартиры рядом с парком недалеко от площади Сьютат-де-Фигерас в Жироне Квартиры расположены …
$565,635
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Квартира 3 комнаты в Жирона, Испания
Квартира 3 комнаты
Жирона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 5
Квартиры рядом с парком недалеко от площади Сьютат-де-Фигерас в Жироне Квартиры расположены …
$348,441
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Квартира 3 комнаты в Жирона, Испания
Квартира 3 комнаты
Жирона, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 5
Квартиры рядом с парком недалеко от площади Сьютат-де-Фигерас в Жироне Квартиры расположены …
$479,687
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Жирона, Испания
Квартира 2 спальни
Жирона, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Эта квартира в центре города выделяется своим современным стилем и превосходной связью с окр…
$454,631
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Квартира 4 комнаты в Жирона, Испания
Квартира 4 комнаты
Жирона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 2/5
Квартиры рядом с парком недалеко от площади Сьютат-де-Фигерас в Жироне Квартиры расположены …
$440,197
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