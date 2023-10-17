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Квартиры в Girones, Испания

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Girones, Испания
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Girones, Испания
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Продаются современные апартаменты на престижном гольф-курорте в Испании, Жирона. Современны…
€490,000

Параметры недвижимости в Girones, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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