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507 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни у моря
Finestrat, Испания
5
3
220 м²
2
Продается современная двухэтажная квартира в местечке Финестрат, в пригороде Бенидорма. Квар…
€495,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
2
229 м²
2/2
Представляем бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестра…
€439,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
3
2
221 м²
2/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестрате.Бунгало на…
€409,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
3
2
190 м²
2/2
Представляем бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестра…
€389,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
2
202 м²
1/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестрате.Бунгало на…
€409,900
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Finestrat, Испания
6
4
538 м²
2
Представляем новую виллу класса люкс в современном стиле в городе Финестрат. Вилла в два эта…
€2,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
3
2
96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€429,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
2
2
190 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€379,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с солярием
Finestrat, Испания
2
2
221 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€409,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
3
2
96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€399,900
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
Квартиры с 2 и 3 спальнями и таунхаусы с 3 спальнями. Тихий жилой район с захватывающим видо…
€249,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
168 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€754,276
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
145 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT Новое здание жилые современные виллы, расположенные в Sierra …
€804,899
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
522 м²
NEW BUILD LUXURY VILLA IN FINESTRAT С ВИДОМ НА МОРЕ New Build Роскошная вилла, расположенна…
€1,16 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
116 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из красивых вилл в Balcon de Finestrat Villas…
€465,728
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Finestrat, Испания
4
425 м²
LUXURY NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT С ВИДОМ НА МОРЕ Роскошные виллы, расположенные в жилом…
€1,21 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
110 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT Новые Строительные современные виллы в Финестрате с 3 спальня…
€658,093
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
1
82 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN LA CALA DE FINESTRAT Новый жилой дом из 21 квартиры в Ла-Кала-де-Фи…
€288,245
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
2
79 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN LA CALA DE FINESTRAT Новый жилой дом из 21 квартиры в Ла-Кала-де-Фи…
€309,709
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
1
87 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN LA CALA DE FINESTRAT Новый жилой дом из 21 квартиры в Ла-Кала-де-Фи…
€497,822
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
203 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€754,276
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
230 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€683,404
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
150 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€592,284
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
220 м²
Захватывающий новый полностью меблированный дуплекс в эксклюзивном жилом районе Кампорроссо…
€536,599
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
2
93 м²
Отличная квартира для продажи в закрытой урбанизации в Finestrat Дуплекс имеет два этажа Вк…
€384,731
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Finestrat, Испания
4
174 м²
Резиденция с современными виллами и потрясающим видом на Средиземное море и горы Бенидорма …
€707,703
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
2
97 м²
Массив
€501,163
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Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
141 м²
Вилла на продажу в Finestrat Sierra Cortina урбанизация от 610 000 евро В доме три спальни …
€647,969
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Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
111 м²
Новая вилла в Finestrat за 445 000 евро Три спальни гостиная кухня Площадь участка 500 м2 п…
€450,541
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Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
214 м²
Великолепные виллы в Финестрате, расположенные на уникальном участке в деревне Сьерра Корти…
€830,210
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