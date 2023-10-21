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Жильё в Finestrat, Испания

квартиры
150
дома
357
507 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни у моря в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается современная двухэтажная квартира в местечке Финестрат, в пригороде Бенидорма. Квар…
€495,000
Бунгало 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестра…
€439,900
Бунгало 2 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 2/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестрате.Бунгало на…
€409,900
Бунгало 2 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестра…
€389,900
Бунгало 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 1/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестрате.Бунгало на…
€409,900
Дом 5 спален у моря в Finestrat, Испания
Дом 5 спален у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 538 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу класса люкс в современном стиле в городе Финестрат. Вилла в два эта…
€2,20 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€429,900
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€379,900
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с солярием в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с солярием
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€409,900
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€399,900
Таунхаус 2 спальни в Finestrat, Испания
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартиры с 2 и 3 спальнями и таунхаусы с 3 спальнями. Тихий жилой район с захватывающим видо…
€249,000
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 168 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€754,276
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 145 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT Новое здание жилые современные виллы, расположенные в Sierra …
€804,899
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 522 м²
NEW BUILD LUXURY VILLA IN FINESTRAT С ВИДОМ НА МОРЕ New Build Роскошная вилла, расположенна…
€1,16 млн
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 116 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из красивых вилл в Balcon de Finestrat Villas…
€465,728
Квартира 4 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 4 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Площадь 425 м²
LUXURY NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT С ВИДОМ НА МОРЕ Роскошные виллы, расположенные в жилом…
€1,21 млн
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 110 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT Новые Строительные современные виллы в Финестрате с 3 спальня…
€658,093
Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Комнаты 1
Площадь 82 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN LA CALA DE FINESTRAT Новый жилой дом из 21 квартиры в Ла-Кала-де-Фи…
€288,245
Квартира 2 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 2
Площадь 79 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN LA CALA DE FINESTRAT Новый жилой дом из 21 квартиры в Ла-Кала-де-Фи…
€309,709
Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Комнаты 1
Площадь 87 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN LA CALA DE FINESTRAT Новый жилой дом из 21 квартиры в Ла-Кала-де-Фи…
€497,822
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 203 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€754,276
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 230 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€683,404
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 150 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€592,284
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Захватывающий новый полностью меблированный дуплекс в эксклюзивном жилом районе Кампорроссо…
€536,599
Квартира 2 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 2
Площадь 93 м²
Отличная квартира для продажи в закрытой урбанизации в Finestrat Дуплекс имеет два этажа Вк…
€384,731
Квартира 4 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 4 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Площадь 174 м²
Резиденция с современными виллами и потрясающим видом на Средиземное море и горы Бенидорма …
€707,703
Квартира 2 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 2
Площадь 97 м²
Массив
€501,163
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 141 м²
Вилла на продажу в Finestrat Sierra Cortina урбанизация от 610 000 евро В доме три спальни …
€647,969
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 111 м²
Новая вилла в Finestrat за 445 000 евро Три спальни гостиная кухня Площадь участка 500 м2 п…
€450,541
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 214 м²
Великолепные виллы в Финестрате, расположенные на уникальном участке в деревне Сьерра Корти…
€830,210
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