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357 объектов найдено
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Таунхаус 4 спальни у моря
Finestrat, Испания
5
3
220 м²
2
Продается современная двухэтажная квартира в местечке Финестрат, в пригороде Бенидорма. Квар…
€495,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
2
229 м²
2/2
Представляем бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестра…
€439,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
3
2
221 м²
2/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестрате.Бунгало на…
€409,900
Рекомендовать
Бунгало 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
3
2
190 м²
2/2
Представляем бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестра…
€389,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
2
202 м²
1/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестрате.Бунгало на…
€409,900
Рекомендовать
Дом 5 спален у моря
Finestrat, Испания
6
4
538 м²
2
Представляем новую виллу класса люкс в современном стиле в городе Финестрат. Вилла в два эта…
€2,20 млн
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
Квартиры с 2 и 3 спальнями и таунхаусы с 3 спальнями. Тихий жилой район с захватывающим видо…
€249,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Finestrat, Испания
3
3
150 м²
15 Просторная, элегантный дизайн независимые 2-этажные виллы в привилегированной обстановке …
€795,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с ванной
Finestrat, Испания
4
3
304 м²
Новая вилла в Финестрате, Коста Бланка Современная вилла с прекрасным панорамным видом. Эта …
€639,000
Рекомендовать
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
Апартаменты DUPLEX CAMPORROSSO VILLAGE FINESTRAT с балконом с видом на море и горы, а также …
€415,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
3
152 м²
Невероятные виллы, расположенные в эксклюзивной урбанизации в Сьерра-Кортина.Этот район выд…
€810,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Finestrat, Испания
4
4
562 м²
Роскошная вилла в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Пребывание + Кухня - 85 м2 Chambre…
€2,10 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с Lift
Finestrat, Испания
5
6
998 м²
Вилла впечатляющая в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Пребывание + Кухня-95 м2 Chambr…
€3,95 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Finestrat, Испания
5
3
236 м²
3
Великолепная вилла площадью 236 кв. м. располагается на участке 330 кв.м. в очень тихом райо…
€526,400
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
3
159 м²
2
В продаже новая современная вилла в городе ФинестратДом расположен на участке площадью 446 к…
€720,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
2
115 м²
Жилой комплекс, состоящий из нескольких типов домов, каждый из которых спроектирован таким о…
€639,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с подсобным помещением
Finestrat, Испания
3
3
167 м²
Виллы на продажу в Finestrat Hills, Коста Бланка Эта резиденция была тщательно разработана, …
€545,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с подсобным помещением
Finestrat, Испания
3
3
263 м²
Виллы на продажу в Finestrat Hills, Коста Бланка Эта резиденция была тщательно разработана, …
€659,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
3
127 м²
2
Представляем виллу в жилом комплексе в городе Финестрат. Вилла расположена всего в 8 км от Б…
€765,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
3
165 м²
2
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Финестрат. Вилла расположена всего в 8 …
€830,000
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
2
186 м²
2/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе в Финестрате.Бунгало на верхнем этаже…
€345,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
2
157 м²
1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже в современном стиле в новом закрытом комплексе LEDUC GO…
€309,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
2
224 м²
1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже в современном стиле в новом закрытом комплексе LEDUC GO…
€349,900
Рекомендовать
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
4
2
186 м²
2/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе в Финестрате.Бунгало на верхнем этаже…
€369,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
5
3
220 м²
2
Представляем новый современный таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в район…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с подсобным помещением
Finestrat, Испания
3
2
103 м²
Виллы на продажу в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Комплекс из 12 современных домов,…
€535,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с полем для гольфа
Finestrat, Испания
4
2
234 м²
Современная вилла в Finestrat Hills, Коста Бланка Эта вилла была доставлена в июле 2019 года…
€620,000
Рекомендовать
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
3
2
170 м²
Говорят, что синий цвет — это цвет спокойствия и умиротворения, и это именно то, что вы найд…
€525,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
Отдельная вилла в современном минималистском стиле. С участком около 350 м ² и его дизайн бы…
€549,000
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Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
2
2
Наслаждайтесь лучшим видом на горизонт Бенидорма в этой красивой вилле с садом и частным бас…
€440,000
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