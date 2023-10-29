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Дома в Finestrat, Испания

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357 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни у моря в Finestrat, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается современная двухэтажная квартира в местечке Финестрат, в пригороде Бенидорма. Квар…
€495,000
Бунгало 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 229 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестра…
€439,900
Бунгало 2 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Этаж 2/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестрате.Бунгало на…
€409,900
Бунгало 2 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестра…
€389,900
Бунгало 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 1/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе на 18 квартир в Финестрате.Бунгало на…
€409,900
Дом 5 спален у моря в Finestrat, Испания
Дом 5 спален у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 538 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу класса люкс в современном стиле в городе Финестрат. Вилла в два эта…
€2,20 млн
Таунхаус 2 спальни в Finestrat, Испания
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартиры с 2 и 3 спальнями и таунхаусы с 3 спальнями. Тихий жилой район с захватывающим видо…
€249,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
15 Просторная, элегантный дизайн независимые 2-этажные виллы в привилегированной обстановке …
€795,000
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с ванной в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с ванной
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Новая вилла в Финестрате, Коста Бланка Современная вилла с прекрасным панорамным видом. Эта …
€639,000
Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты DUPLEX CAMPORROSSO VILLAGE FINESTRAT с балконом с видом на море и горы, а также …
€415,000
Дом 3 спальни с бассейном в Finestrat, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Невероятные виллы, расположенные в эксклюзивной урбанизации в Сьерра-Кортина.Этот район выд…
€810,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, у моря
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 562 м²
Роскошная вилла в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Пребывание + Кухня - 85 м2 Chambre…
€2,10 млн
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с Lift в Finestrat, Испания
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с Lift
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 998 м²
Вилла впечатляющая в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Пребывание + Кухня-95 м2 Chambr…
€3,95 млн
Дом 4 спальни у моря в Finestrat, Испания
Дом 4 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Количество этажей 3
Великолепная вилла площадью 236 кв. м. располагается на участке 330 кв.м. в очень тихом райо…
€526,400
Дом 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Дом 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
В продаже новая современная вилла в городе ФинестратДом расположен на участке площадью 446 к…
€720,000
Вилла 3 спальни в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Жилой комплекс, состоящий из нескольких типов домов, каждый из которых спроектирован таким о…
€639,000
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с подсобным помещением в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с подсобным помещением
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Виллы на продажу в Finestrat Hills, Коста Бланка Эта резиденция была тщательно разработана, …
€545,000
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с подсобным помещением в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с подсобным помещением
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Виллы на продажу в Finestrat Hills, Коста Бланка Эта резиденция была тщательно разработана, …
€659,000
Дом 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Дом 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Представляем виллу в жилом комплексе в городе Финестрат. Вилла расположена всего в 8 км от Б…
€765,000
Дом 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Дом 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Финестрат. Вилла расположена всего в 8 …
€830,000
Бунгало 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 2/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе в Финестрате.Бунгало на верхнем этаже…
€345,900
Бунгало 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже в современном стиле в новом закрытом комплексе LEDUC GO…
€309,900
Бунгало 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 224 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже в современном стиле в новом закрытом комплексе LEDUC GO…
€349,900
Бунгало 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 2/2
Бунгало в современном стиле в новом закрытом комплексе в Финестрате.Бунгало на верхнем этаже…
€369,900
Таунхаус 3 спальни у моря в Finestrat, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Finestrat, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Представляем новый современный таунхаус в закрытом жилом комплексе в городе Бенидорм в район…
€550,000
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с подсобным помещением в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с подсобным помещением
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Виллы на продажу в Сьерра-Кортина, Финестрат, Коста Бланка Комплекс из 12 современных домов,…
€535,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с полем для гольфа в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с полем для гольфа
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Современная вилла в Finestrat Hills, Коста Бланка Эта вилла была доставлена в июле 2019 года…
€620,000
Дуплекс 3 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Говорят, что синий цвет — это цвет спокойствия и умиротворения, и это именно то, что вы найд…
€525,000
Вилла 3 спальни в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Отдельная вилла в современном минималистском стиле. С участком около 350 м ² и его дизайн бы…
€549,000
Дуплекс 2 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Наслаждайтесь лучшим видом на горизонт Бенидорма в этой красивой вилле с садом и частным бас…
€440,000
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