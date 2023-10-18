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Квартиры в Finestrat, Испания

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149 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€429,900
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€379,900
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с солярием в Finestrat, Испания
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с солярием
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€409,900
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone в Finestrat, Испания
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€399,900
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 168 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€756,094
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 145 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT Новое здание жилые современные виллы, расположенные в Sierra …
€806,838
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 522 м²
NEW BUILD LUXURY VILLA IN FINESTRAT С ВИДОМ НА МОРЕ New Build Роскошная вилла, расположенна…
€1,17 млн
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 116 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из красивых вилл в Balcon de Finestrat Villas…
€466,850
Квартира 4 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 4 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Площадь 425 м²
LUXURY NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT С ВИДОМ НА МОРЕ Роскошные виллы, расположенные в жилом…
€1,22 млн
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 110 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT Новые Строительные современные виллы в Финестрате с 3 спальня…
€659,679
Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Комнаты 1
Площадь 82 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN LA CALA DE FINESTRAT Новый жилой дом из 21 квартиры в Ла-Кала-де-Фи…
€288,939
Квартира 2 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 2
Площадь 79 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN LA CALA DE FINESTRAT Новый жилой дом из 21 квартиры в Ла-Кала-де-Фи…
€310,455
Квартира 1 комната в Finestrat, Испания
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
Комнаты 1
Площадь 87 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN LA CALA DE FINESTRAT Новый жилой дом из 21 квартиры в Ла-Кала-де-Фи…
€499,022
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 203 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€756,094
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 230 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€685,051
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 150 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€593,711
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 220 м²
Захватывающий новый полностью меблированный дуплекс в эксклюзивном жилом районе Кампорроссо…
€537,892
Квартира 2 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 2
Площадь 93 м²
Отличная квартира для продажи в закрытой урбанизации в Finestrat Дуплекс имеет два этажа Вк…
€385,659
Квартира 4 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 4 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Площадь 174 м²
Резиденция с современными виллами и потрясающим видом на Средиземное море и горы Бенидорма …
€709,409
Квартира 2 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 2
Площадь 97 м²
Массив
€502,371
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 141 м²
Вилла на продажу в Finestrat Sierra Cortina урбанизация от 610 000 евро В доме три спальни …
€649,530
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 111 м²
Новая вилла в Finestrat за 445 000 евро Три спальни гостиная кухня Площадь участка 500 м2 п…
€451,626
Квартира 3 комнаты в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 214 м²
Великолепные виллы в Финестрате, расположенные на уникальном участке в деревне Сьерра Корти…
€832,211
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 198 м²
Фантастическая вилла в красивом окружении Сьерра Кортина Дом расположен в одной из лучших у…
€1,42 млн
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Конструкция будет изготовлена из качественных материалов и с системой энергоэффективности ч…
€659,679
Квартира 5 комнат с балконом, с Lift, с terrassa в Finestrat, Испания
Квартира 5 комнат с балконом, с Lift, с terrassa
Finestrat, Испания
Комнаты 5
Площадь 422 м²
Элегантная роскошная вилла, которая предлагает эксклюзивный дизайн и архитектуру с изогнуты…
€1,62 млн
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 145 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ В SIERRA CORTINA FINESTRAT ПРОСТО ШАГ ОТ BENIDORM Высокостоящие виллы, пр…
€1,01 млн
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 133 м²
Роскошные виллы Нового Строительства, состоящие из 11 отдельных Виллы в Finestrat Коста Бла…
€810,898
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Finestrat, Испания
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Finestrat, Испания
Комнаты 3
Площадь 300 м²
Независимые виллы на одном этаже очень современный стиль с прекрасным видомСтоит на участка…
€648,515
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa в Finestrat, Испания
Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Finestrat, Испания
Комнаты 4
Площадь 148 м²
NEW BUILD VILLAS С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И GUEST HOUSE New Build эксклюзивный комплекс вилл, ра…
€668,813
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