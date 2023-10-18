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Квартиры в Finestrat, Испания
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149 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
3
2
96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€429,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
2
2
190 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€379,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с ванной, с солярием
Finestrat, Испания
2
2
221 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€409,900
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с ванной, с Quiet zone
Finestrat, Испания
3
2
96 м²
Bungalows in Balcón de Finestrat, Costa Blanca 18 homes with 2 and 3 bedrooms distributed in…
€399,900
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
168 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€756,094
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
145 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT Новое здание жилые современные виллы, расположенные в Sierra …
€806,838
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
522 м²
NEW BUILD LUXURY VILLA IN FINESTRAT С ВИДОМ НА МОРЕ New Build Роскошная вилла, расположенна…
€1,17 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
116 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из красивых вилл в Balcon de Finestrat Villas…
€466,850
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Finestrat, Испания
4
425 м²
LUXURY NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT С ВИДОМ НА МОРЕ Роскошные виллы, расположенные в жилом…
€1,22 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
110 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT Новые Строительные современные виллы в Финестрате с 3 спальня…
€659,679
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
1
82 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN LA CALA DE FINESTRAT Новый жилой дом из 21 квартиры в Ла-Кала-де-Фи…
€288,939
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
2
79 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN LA CALA DE FINESTRAT Новый жилой дом из 21 квартиры в Ла-Кала-де-Фи…
€310,455
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Finestrat, Испания
1
87 м²
NEW BUILD APARTMENTS IN LA CALA DE FINESTRAT Новый жилой дом из 21 квартиры в Ла-Кала-де-Фи…
€499,022
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
203 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€756,094
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
230 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€685,051
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
150 м²
NEW BUILD VILLAS IN FINESTRAT New Build жилой из 9 вилл в Финестрате в Сьерра-Кортина одна …
€593,711
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
220 м²
Захватывающий новый полностью меблированный дуплекс в эксклюзивном жилом районе Кампорроссо…
€537,892
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
2
93 м²
Отличная квартира для продажи в закрытой урбанизации в Finestrat Дуплекс имеет два этажа Вк…
€385,659
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Finestrat, Испания
4
174 м²
Резиденция с современными виллами и потрясающим видом на Средиземное море и горы Бенидорма …
€709,409
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Finestrat, Испания
2
97 м²
Массив
€502,371
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
141 м²
Вилла на продажу в Finestrat Sierra Cortina урбанизация от 610 000 евро В доме три спальни …
€649,530
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
111 м²
Новая вилла в Finestrat за 445 000 евро Три спальни гостиная кухня Площадь участка 500 м2 п…
€451,626
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Finestrat, Испания
3
214 м²
Великолепные виллы в Финестрате, расположенные на уникальном участке в деревне Сьерра Корти…
€832,211
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Finestrat, Испания
3
198 м²
Фантастическая вилла в красивом окружении Сьерра Кортина Дом расположен в одной из лучших у…
€1,42 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Finestrat, Испания
3
110 м²
Конструкция будет изготовлена из качественных материалов и с системой энергоэффективности ч…
€659,679
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с балконом, с Lift, с terrassa
Finestrat, Испания
5
422 м²
Элегантная роскошная вилла, которая предлагает эксклюзивный дизайн и архитектуру с изогнуты…
€1,62 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Finestrat, Испания
3
145 м²
СОВРЕМЕННЫЕ ВИЛЛЫ В SIERRA CORTINA FINESTRAT ПРОСТО ШАГ ОТ BENIDORM Высокостоящие виллы, пр…
€1,01 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Finestrat, Испания
3
133 м²
Роскошные виллы Нового Строительства, состоящие из 11 отдельных Виллы в Finestrat Коста Бла…
€810,898
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Квартира 3 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Finestrat, Испания
3
300 м²
Независимые виллы на одном этаже очень современный стиль с прекрасным видомСтоит на участка…
€648,515
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Квартира 4 комнаты с балконом, с Lift, с terrassa
Finestrat, Испания
4
148 м²
NEW BUILD VILLAS С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ И GUEST HOUSE New Build эксклюзивный комплекс вилл, ра…
€668,813
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