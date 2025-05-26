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Квартиры около гольф-клуба в Эльче, Испания

двухкомнатные
21
трехкомнатные
14
четырехкомнатные
8
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Апартаменты класса люкс в Ареналес дель Соль, 2 спальни, 168 м2 - TM116873 2 спальни, 2 ванн…
$313,493
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты премиум-класса у моря в Arenales del Sol - TM116876 2 спальни, 2 ванные комнаты.…
$309,154
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Параметры недвижимости в Эльче, Испания

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