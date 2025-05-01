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Квартиры с террасой в Эльче, Испания

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20 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Apartments for sale in Arenales del Sol, Costa Blanca In total there will be 48 homes with 2…
$387,111
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
2 bedrooms, 2 bathroomsArea: 73 m2.Orientation - north.The Apartment is situated downtown.Ne…
$263,930
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Apartments for sale in Arenales del Sol, Costa Blanca In total there will be 48 homes with 2…
$381,659
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Качество, комфорт и благополучие. В этом здании вы найдете все, о чем только можете подумать…
$144,268
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Квартира 4 спальни в Эльче, Испания
Квартира 4 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Строительство квартир с 2, 3 и 4 спальнями в центре Эльче с удобным доступом ко всем удобств…
$417,732
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Апартаменты в Эльче, 3 спальни, 108 м2 - US6889 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: …
$296,137
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Комфортабельные апартаменты в Эльче - US6911 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 76 …
$251,662
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Apartments for sale in Arenales del Sol, Costa Blanca In total there will be 48 homes with 2…
$305,327
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современные апартаменты в Эльче - US6903 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра: 100 m2.…
$264,679
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Великолепные апартаменты в Эльче, 3 спальни, площадь 98 м2 - US6869 3 спальни, 2 ванные комн…
$246,238
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
$238,782
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
$218,966
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Квартиры на продажу в городе Эльче, Аликанте. Здание Vicente Serrano Tarí - это авангардный …
$155,935
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Элитные новые апартаменты в Эльче, 3 спальни, 109 м2 - US6895 3 спальни, 2 ванные комнаты. П…
$306,984
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Квартира 2 спальни в Эльче, Испания
Квартира 2 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Это новое здание с авангардным дизайном, состоящее из 12 квартир от 1 до 3 спален площадью о…
$148,575
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Великолепные апартаменты в Эльче, 3 спальни - US6876 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ко…
$312,408
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 108 m2.Orientation - south.The Apartment is situated downtown.N…
$287,727
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Квартира 4 спальни в Эльче, Испания
Квартира 4 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Строительство квартир с 2, 3 и 4 спальнями в центре Эльче с удобным доступом ко всем удобств…
$422,039
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Современные апартаменты в Эльче, 3 спальни, площадь 104 м2 - US6877 3 спальни, 2 ванные комн…
$325,425
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Квартира 3 спальни в Эльче, Испания
Квартира 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Великолепные апартаменты в Эльче, 3 спальни, 108 м2 - US6929 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ко…
$301,561
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Параметры недвижимости в Эльче, Испания

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с садом
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