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Продажа домов с террасой в el Camp de Turia, Испания

l Eliana
4
1 объект найдено
Вилла с мебелью, с террасой, с личным бассейном в Casinos, Испания
Вилла с мебелью, с террасой, с личным бассейном
Casinos, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Роскошный современный дом в городе Casinos, что в сорока минутах от Валенсии.Это прекрасное …
$477,170
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